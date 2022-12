Siete appassionati di Pokémon? Desiderate sempre nuove proposte dedicate al franchise? Ebbene, oggi abbiamo l’occasione di dare una primissima occhiata alla nuova avventura a episodi della serie animata Pokémon. Ma le sorprese non finiscono qui! Infatti, oltre al trailer pubblicato online, sono stati annunciati anche una serie di dettagli dedicati alla speciale raccolta di episodi che celebra il viaggio di Ash Ketchum nel corso degli anni. Scopriamo insieme tutte le informazioni a riguardo!

Pokémon: una nuova serie animata senza Ash e Pikachu

The Pokémon Company group ha annunciato una nuova serie animata Pokémon che porterà tutti gli appassionati del franchise a vivere una trama e dei personaggi mai visti prima. Tra questi troveremo ad esempio due nuovi personaggi, dal nome Liko e Roy nella versione giapponese, intenti a mettersi alla prova con mille avventure da urlo all’interno del mondo dei Pokémon. Questa nuova produzione farà il suo debutto al grande pubblico una volta conclusi gli episodi della stagione corrente dei cartoni animati Pokémon, Esplorazioni Pokémon Super, nella quale Ash Ketchum e il suo Pikachu vincono il Torneo degli Otto Professionisti del Torneo mondiale per l’incoronazione.

Foto: ©The Pokémon Company

Infatti, questa nuova proposta debutterà in in tutto il mondo a partire dal 2023 e vedrà i primi compagni d’avventura dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Insieme a questi non mancheranno anche ulteriori chicche, come ad esempio il Pokémon leggendario Rayquaza in versione cromatica. Siete pronti a scoprire nuovi affascinanti misteri del mondo dei Pokémon? Preparatevi allora ad assistere ad emozionanti lotte tra Allenatori e spassosi incontri con i Pokémon!

Per tutti gli ulteriore dettagli su questa nuova produzione, non ci resta che attendere l’ufficialità di nuove informazioni. Vi ricordiamo inoltre, che su Amazon sono disponibili i cofanetti targati J-POP Manga della grande avventura!

La speciale raccolta di episodi

E poi ancora, dopo le vicende che hhno portato il personaggio di Ash alla sua storica vittoria che lo ha visto conquistare finalmente il titolo di Campione del mondo, tutti gli appassionati avranno l’occasione di celebrare celebrare il viaggio del personaggio protagonista grazie a una speciale raccolta di episodi a conclusione della serie Esplorazioni Pokémon Super. Si tratta di una produzione pensata e proposta al grande pubblico in segno di riconoscenza verso tutti i fan che negli anni si sono uniti al viaggio di Ash e del suo compagno Pikachu, proprio per festeggiare tutti insieme il traguardo dei nostri amati eroi. Secondo quanto emerso, questi episodi speciali promettono ai fan una grande soddisfazione, poiché sono composti da tutti quelli elementi che da sempre caratterizzano il franchise, come l’azione, l’avventura, l’amicizia e, naturalmente, i Pokémon.

Questi episodi vedranno il ritorno di Pokémon e personaggi beniamini dei fan, inclusi Misty e Brock, e daranno un assaggio di ciò che il futuro ha in serbo per il più forte Allenatore del mondo in questo capitolo finale della saga di Ash e del suo Pikachu.

Data di uscita dei nuovi episodi della serie Pokémon

I nuovi episodi della serie Esplorazioni Pokémon Super vanno in onda su K2 alle 9:00 ogni sabato. Nel caso siate interessati, vi informiamo inoltre che i precedenti episodi sono disponibili ondemand sulla piattaforma Discovery Plus.