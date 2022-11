Pokémon Scarlatto e Violetto (ecco la recensione) sono ufficialmente disponibili, e gli allenatori di tutto il mondo stanno esplorando la nuova regione di Paldea insieme a nuove e vecchie conoscenze. Sappiamo molto bene che fin dai primi annunci la community appassionata del brand si è divisa in maniera netta in due “fazioni”: chi si è sentito attratto dai nuovi giochi di nona generazione e chi ha subito mosso seri dubbi verso un discutibile lato tecnico dell’esperienza. Ma ora che i giochi sono stati rilasciati, qual è la situazione generale?

Purtroppo sembra che i nuovi Pokémon Scarlatto e Violetto (li potete acquistare su Amazon) non se la stiano passando molto bene, soprattutto per quanto riguarda quel lato tecnico già citato e che fece nascere parecchi dubbi a molti appassionati. Da quando i due titoli sono arrivati sul mercato, il web si è presto riempito di segnalazioni, testimonianze, video e meme basati su alcuni bug a dir poco assurdi. Molti di questi bug sono anche esilaranti, come quello che sta facendo il giro della rete in queste ore.

Come possiamo vedere dalla clip, che sta rimbalzando prevalentemente su Twitter tramite diversi account, il bug in questione riguarda i modelli poligonali di un Wiglett e di un allenatore compenetrarsi e fondersi dando vita a una figura che ha fatto sorgere strambi pensieri a più di un giocatore. La cosa ancor più bizzarra avviene quando il Wiglett in questione effettua una mossa azione contro il Pokémon avversario, dando vita a una scena che mai pensavamo di poter vedere in Pokémon Scarlatto e Violetto.

This game cannot be real… WHAT THE HELL IS THIS pic.twitter.com/hRWgv2vokh — . (@MrSinnoh) November 20, 2022

Essendo il Wiglett un Pokémon selvatico quel modello dell’allenatore non doveva trovarsi lì in quel momento, ma qualcosa deve essere andato talmente storto da dare vita a uno dei bug più singolari che si siano mai visti in un capitolo principale della serie.