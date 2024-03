Questa moto dedicata a Pokemon è la follia più bella che vedrete oggi

Toyota ha realizzato una versione reale della versione motocicletta del Pokémon leggendario Miraidon, apparso nei recenti giochi della serie Pokémon: Scarlatto e Violetto.

Questa iniziativa segue, e per certi versi migliora, quella tradizione iniziata da Toyota, e da altre aziende automobilistiche quali Chrysler e Volkswagen, del creare automobili basate su Lugia e Pikachu in concomitanza con il lancio della seconda generazione di Pokémon e di altri anniversari importanti per la serie.

Da quando sono stati lanciati i primi giochi Pokémon, numerose marche hanno realizzato concept legati alla popolare IP di Game Freak. All Nippon Airways ha dedicato un aereo ai giochi di Game Freak, mentre nella regione di Tohoku, in Giappone, è stata dedicata un'intera linea ferroviaria alla serie.

Nonostante la serie abbia quasi 30 anni, l'entusiasmo per Pokémon non è affatto diminuito nel corso degli anni. Oltre ai veicoli basati su Lugia e Pikachu, anche marche automobilistiche come Mini e Smart hanno dedicato alcuni loro veicoli alla serie. Adesso, ispirandosi a Pokémon Scarlatto e Violetto, Toyota ha realizzato una motocicletta che rappresenta, al limite della perfezione, il Pokémon leggendario Miraidon.

Le immagini condivise da LordDremy su Reddit mostrano la Miraidon di Toyota all'interno di una struttura per l'arrampicata su roccia, posizionata su un pavimento commerciale G-Floor.

La motocicletta presenta un design che rappresenta quasi perfettamente Miraidon, con le braccia vicino alla ruota anteriore e le gambe ai lati della ruota posteriore. Gli occhi del Pokémon sono illuminati da luci a LED e i motori a getto del sistema di propulsione sono replicati nella struttura della motocicletta.

Parti della motocicletta brillano di un viola chiaro, mentre le parti metalliche interne sono occultate quasi perfettamente, potendo essere scorte solamente vicino alle sezioni degli arti.

Denominata Toyota Engineering Society Miraidon Project, la motocicletta presenta una notevole somiglianza con il Pokémon leggendario. Tuttavia, poiché Toyota attualmente non produce motociclette, questo progetto, oltre a rimanere uno splendido concept, potrebbe suggerire una possibile espansione del marchio automobilistico in questo settore nel prossimo futuro.

Sebbene gran parte della struttura della motocicletta sia simile a modelli esistenti, le ruote hanno una parte inferiore piatta che non sembra essere progettate per ruotare agevolmente.

Con questo progetto, Toyota, ripropone un veicolo ispirato alla popolare serie di videogiochi Pokémon. Con il recente annuncio di un nuovo gioco della serie Leggende Pokémon, e il trentennale quasi alle porte, sicuramente vedremo ulteriori veicoli ispirati al franchise in futuro.