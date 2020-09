Pokémon Spada e Scudo Direct: tutte le novità sul secondo DLC

Dopo l’improvviso annuncio avvenuto ieri pomeriggio, pochi istanti fa Nintendo e The Pokémon Company hanno dato vita a una nuova presentazione digitale incentrata sul brand Pokémon. Argomento principale di quest’ultima diretta è stato il secondo DLC per Pokémon Spada e Scudo: La Terra Innevata Della Corona, che dopo alcuni mesi di assenza è tornato prepotentemente a mostrarsi con nuovi dettagli e informazioni.

La diretta inizia con il presidente di The Pokémon Company che ci presenta un nuovo trailer dedicato al secondo DLC che ci mostra in rapida successione alcuni dei nuovi Pokémon che si potranno incontrare nella Terra Innevata della Landa Corona. Questa nuova zona innevata richiederà agli allenatori di addentrarsi nella landa che fa da habitat ad alcuni dei Pokémon Leggendari di tutte le passate generazioni. Nella trasmissione c’è anche spazio per tornare a mostrare le già annunciate lotte in doppio e il nuovo torneo dedicato.

In chiusura è anche stato annunciato quando gli allenatori Pokémon di tutto il mondo potranno mettere le mani su questo secondo DLC di Pokémon Spada e Scudo. La Landa Innevata della Corona sarà quindi disponibile al download a partire dal prossimo 23 ottobre. Il 6 novembre invece verrà rilasciata una versione dei due titoli comprensivi anche di entrambi i DLC. Vi ricordiamo che il DLC La Terra Innevata della Corona sarà acquistabile sia singolarmente che insieme al Pass Stagionale che include anche il primo DLC L’Isola Solitaria dell’Armatura già uscito durante l’estate.

Poco dopo sul sito ufficiale dei due giochi sono state rilascia alcune informazioni maggiori riguardo alla nuova modalità Dynamax Adventures; un nuovo modo di giocare che porterà una squadra di tre allenatori ad esplorare in lungo e in largo le tane dei pokemon Dynamax.

Ora che abbiamo avuto anche le ultime informazioni sull’ultimo DLC annunciato per i giochi di ottava generazione Pokémon Spada e Scudo, non ci resta che attendere il momento del lancio della seconda espansione per tornare nella regione di Galar e scoprire la fredda e misteriosa Landa della Corona. Cosa ne pensate di quanto è stato mostrato da The Pokémon Company questo pomeriggio? Fateci sapere la vostra con un commento nella sezione dedicata.