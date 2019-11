Pokémon Spada e Scudo: pubblicato nuovo trailer

Nel corso della giornata di oggi la compagnia The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo trailer per Pokémon Spada e Scudo.

Mancano ufficialmente due settimane al lancio dell’attesissimo, nuovo capitolo di una delle più fortunate serie di Nintendo, Pokémon Spada e Scudo, disponibile a partire dal prossimo 15 novembre in esclusiva per Nintendo Switch. Nel corso di questi mesi sono stati numerosi i dettagli rilasciati da Game Freak in merito al titolo e alle nuove meccaniche che esso apporterà alla serie in termini di gameplay, mostrando in lungo e in largo la nuova regione di Galar e l’ottava generazione di Pokémon che popoleranno il mondo di gioco.

Proprio nelle ultime ore, in Giappone è stato reso disponibile il preload della versione digital delivery del gioco, che ha un peso indicativo di circa 9.5 GB, per un totale di 19 GB complessivi tra le rispettive versioni. Nel corso della giornata di oggi, The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo trailer di Pokémon Spada e Scudo. Vi lasciamo dunque al video in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Il video, della durata di oltre 5 minuti, mette in mostra numerosissime sequenze di gameplay. All’interno della nuova regione di Galar sarà possibile esplorare in maniera del tutto libera le aree di gioco, all’interno della quale faremo l’incontro dei Pokémon di ottava generazione.

Sarà inoltre possibile partecipare ai raid Dynamax, fino ad un numero massimo di 5 giocatori per sessione, aprendo quindi la possibilità a missioni in cooperativa. Ricordiamo che le forme Dynamax e Gigantamax permetteranno infatti di far acquisire nuove abilità ai Pokémon. Non ci resta quindi che aspettare il lancio del gioco, confidando nel rilascio degli ultimi dettagli da parte di Game Freak nel corso dei prossimi giorni.