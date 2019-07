Pokémon Spada e Scudo: GameFreak pensa a uno spin-off con combattimenti in tempo reale?

Pokémon Spada e Scudo sono capitoli abbastanza classici: proporranno come sempre un sistema di combattimento a turni; Game Freak però pensa anche ad altro.

Pokémon Spada e Scudo stanno facendo parlare di sé in queste ultime settimane e, purtroppo per GameFreak, non per fattori positivi. Gli sviluppatori avevano annunciato la mancanza di un Pokédex Nazionale (realtà estremamente sgradita ai fan) in favore di un numero di creature sì minore ma meglio realizzato. Giorni fa, dopo aver analizzato i vari trailer resi disponibili fino a questo momento, alcuni fan hanno speculato che Game Freak sta in realtà riciclando le animazioni dei giochi per 3DS. Inoltre, non torneranno nemmeno le Megaevoluzioni e le Mozze Z. In questo caso, il team si è giustificato affermando che l’obbiettivo è di dare delle novità ai giocatori per mantenerli interessati.

Fino a dove potrebbe spingersi Game Freak nel proporre qualcosa di nuovo? Proprio questo è stato chiesto gli sviluppatori durante un’intervista rilasciata a metro.co.uk. La testata ha chiesto se la serie, dopo Pokémon Spada e Scudo, potesse intraprendere nuovi percorsi, ad esempio proponendo un sistema di combattimento in tempo reale.

Vediamo qual è stata la risposta: “Ovviamente, in fase concettuale, pensiamo a molti, possibili e radicali cambiamenti da testare. Molti di loro, però, sono solo idee e finiamo per non incorporarli. Siamo però ispirati dall’ambiente videoludico attuale e dai giochi che gli utenti moderni apprezzano. Tempo fa, ad esempio, era tradizione avere una telecamera bloccata con un gameplay in 2D, con movimenti predefiniti; ora invece i giochi 3D sono la norma ed essere in grado di muovere la telecamera è qualcosa al quale le persone sono abituate: abbiamo incorporato questa feature e molto altro.”

“In verità, tutto ritorna a ciò che pensiamo i fan Pokémon desiderino provare: per esempio, abbiamo pensato al combattimento in tempo reale. Ci abbiamo pensato più volte ma siamo tornati sul classico ogni volta, almeno con questi giochi; il sistema a turni è ciò che i fan Pokémon preferiscono.”

L’intervistatore, però, non ha desistito e ha quindi chiesto se Game Freak, al di là di Pokémon Spada e Scudo, stesse pensando a uno spin-off con combattimenti in tempo reale. La risposta è stata: “Abbiamo molte idee, ma nulla da dire in questo momento. [risata]”. Questo è ovviamente molto lontano dall’essere una conferma, ma è interessante il fatto che gli sviluppatori abbiamo anche solo pensato all’eventualità. Ricordiamo che Game Freak non è nuova a titoli slegati a Pokémon: Tembo the Badass Elephant, Giga Wrecker e Town (nome provvisorio) sono solo i più recenti esempi di opere “collaterali”. Diteci, voi cosa ne pensate?