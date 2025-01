Pokémon TCG Pocket: scommetto che non hai notato questi dettagli incredibili nelle carte

Un appassionato giocatore di Pokémon ha scoperto interessanti dettagli nascosti nelle carte del gioco di carte collezionabili TCG Pokémon Pocket, che richiamano i luoghi iconici dei videogiochi della serie per Nintendo Switch. La scoperta, condivisa su Reddit, ha ovviamente entusiasmato la comunità di fan.

L'utente di Reddit ha notato per esempio che lo sfondo della carta di Spearow riproduce fedelmente un'ambientazione del gioco Pokémon Rosso Fuoco. "In Pokémon Rosso Fuoco, puoi trovare con il 30% di probabilità uno Spearow di livello 20-22 in quel luogo", ha spiegato, riferendosi alle recinzioni del Percorso 16 visibili nella carta, con Azzurropoli sullo sfondo.

Ma non è l'unico esempio. Altri utenti hanno condiviso ulteriori scoperte:

La carta di Diglett mostra l'uscita sud del Tunnel Diglett, appena fuori Aranciopoli

appare tra il Centro Pokémon di Lavandonia e la Torre Pokémon La carta di Rapidash ha suscitato particolare ammirazione, tanto che alcuni fan chiedono a Game Freak e Niantic di implementare dettagli simili in Pokémon GO

Insomma, questi riferimenti rappresentano un omaggio ai giochi classici della serie, in particolare alla prima generazione ambientata nella regione di Kanto, mostrando come gli artisti di TCG Pocket abbiano prestato grande attenzione nel ricreare luoghi familiari ai fan di lunga data.

Chiaramente, non tutte le carte presentano questi dettagli elaborati. Alcune, come quella di Snorlax, hanno uno sfondo più generico, però la scoperta ha acceso l'entusiasmo dei giocatori, che ora si chiedono quanti altri riferimenti nascosti potrebbero essere presenti nel gioco.

Questa attenzione ai dettagli è un esempio di come il franchise Pokémon continui a evolversi mantenendo un forte legame con le sue radici. Pokémon TCG Pocket, sviluppato da DeNA, ha raggiunto un enorme successo con oltre 400 milioni di dollari di ricavi e una base di giocatori in continua crescita, per cui possiamo aspettarci l'uscita di nuove espansioni nel corso dei prossimi mesi.