Dopo Ninja, anche Pokimane ha deciso di prendersi una pausa da Twitch. Una pausa che però riguarderà anche ulteriori canali social e più in generale l’intero settore della creazione di contenuti. L’annuncio è arrivato in un video, pubblicato sul suo canale YouTube, dove la streamer ha anche svelato che in futuro esplorerà altri lidi.

Il video, che potete trovare poco più in basso, è abbastanza chiaro. Dopo il trasloco, avvenuto lo scorso mese, Pokimane ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello streaming. In un commento, pubblicato subito sotto il video, Pokimane ha poi spiegato che non si slegherà dal mondo di Twitch e più in generale dallo streaming.

“Voglio dirlo chiaro: non sto terminando la mia attività da streamer e tutti gli articoli clickbait apparsi online dovrebbero non essere letti. Vorrei rignraziare anche Twitch, per essere stata la mia casa per così tanto tempo. Cercherò nuove opportunità per la creazione di contenuti, ma tornerà a visitare la mia vecchia casa diverse volte”, le parole di Pokimane dichiarate nel commento sotto al suo video. Il messaggio è dunque chiaro: la streamer lavorerà anche su altre piattaforme, non soltato con lo streaming, ma continuerà a rimanere sulla piattaforma viola, con meno frequenza rispetto al passato. Un desiderio che va ovviamente rispettato, soprattutto se la sua volontà è quella di evolversi a livello professionale.

Esattamente come altri lavori, anche quello dello streamer e del content creator può essere un lavoro decisamente stancante e dove dopo diversi anni si ha voglia di affrontare nuove sfide. Sicuramente gran parte dello streaming è oramai monopolizzato dalla piattaforma viola, ma è molto probabile che nel corso dei prossimi mesi anche altri streamer esploreranno nuovi luoghi e decideranno di abbracciare simili cambiamenti. Il tutto, ovviamente, per continuare a lavorare in maniera però diversa rispetto al passato, con magari anche più stimoli.