Anche se non siete molto in sintonia con l’ambiente di Twitch, è improbabile che non conosciate Ninja. Lo streamer statunitense è infatti una delle persone più note non solo nell’ambito dei videogiochi, ma anche nella cultura pop. Dopo essere tornato sulla piattaforma viola ha però deciso di prendersi una pausa, perdendo anche lo stato di Partner.

“Ho semplicemente bisogno di una pausa”, le parole di Ninja dichiarate sul suo profilo Twitter. Questo break non è però relativo solamente a Twitch, ma anche dalla vita pubblica, sparendo proprio anche dal social network su cui ha annunciato questo periodo di stop, sostituendo la sua foto profilo con una nera e cambiando il suo nome in “User Not Found”, ovvero “Utente non trovato”. Si tratta della prima volta che la personalità di Twitch decide di tagliare così i ponti con il suo pubblico e ovviamente ci saranno delle ottime ragioni per averlo fatto.

Da diverso tempo, tantissime celebrità si stanno allontanando da Instagram, Twitter, Facebook e anche il loro lavoro. I motivi dietro riguardano la salute mentale, lo stress causato dai milioni di commenti, sia positivi che negativi. Per Ninja tutto ciò era probabilmente anche troppo da sopportare, considerando che aveva un contatto diretto con i fan proprio grazie alla sua attività da streamer. Con questo break ha appunto perso la partnership della piattaforma viola, che permette di guadagnare e rendere il tutto un vero e proprio lavoro, da integrare ovviamente anche con le partnership e le sponsorizzazioni.

Prima o poi Ninja ritornerà, ma non si sa quando e nemmeno dove. Nel suo cinguettio infatti ha dichiarato che “non sa quando e dove sarà nuovamente presente”. Non è escluso un abbandono definitivo di Twitch, magari in favore di YouTube. In questi casi, però, è necessario attendere e rispettare la volontà dell’uomo, oltre che ovviamente la sua privacy.