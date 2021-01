Postazioni di guida, le migliori | Gennaio 2021

Siete inguaribili appassionati di videogiochi di corse? In questo caso, molto probabilmente sarete alla perenne ricerca degli accessori necessari a migliorare la vostra esperienza di gioco: acquistare un volante per giocare, o, ancora meglio, una delle tante postazioni di guida da gaming disponibili sul mercato, è un passo essenziale per avere un’esperienza che sia davvero a trecentosessanta gradi. Nello specifico, le postazioni complete sono la scelta migliore per chi vuole un pacchetto senza alcuna rinuncia o compromesso, e desidera un’esperienza immersiva non solo tra le mani, ma anche nello spazio intorno a sé, in cui non solo il volante, ma anche il sedile e la sua ammortizzazione siano studiati in ogni più piccolo particolare, senza contare i possibili extra che differenziano alcune postazioni di guida rispetto alle altre.

Non a caso, le postazioni di guida sono il non plus ultra che chiunque desidererebbe avere in casa. Chiaramente si tratta di configurazioni non alla portata di tutti, visto lo spazio richiesto e il costo totale non trascurabile, ma, come spesso accade per prodotti di questo tipo, la spesa viene ampiamente ripagata: adibire un angolo della propria casa a spazio riservato per una postazione di guida, per un appassionato, significa possedere qualcosa di più prezioso persino del proprio PC o delle proprie console, e assicurarsi un’esperienza di gioco mai provata prima.

Ricordandovi che sulle nostre pagine trovate già una guida dedicata ai migliori volanti da gaming, una ai migliori videogiochi di corse e una ai migliori controller per Flight Simulator, ecco a voi una lista delle migliori postazioni di guida che potete acquistare a gennaio 2021.

Postazioni di guida da gaming

Playseat Evolution

Playseat Evolution è una delle postazioni di guida più note negli ultimi anni, e diventata molto popolare nel corso del tempo. È caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo, e può contare su un sedile piuttosto comodo: il tratto che più la distingue da molte altre postazioni di guida, però, è la robustezza, data dalla massiccia struttura tubolare in metallo, che non teme confronti e che le conferisce un’ottima durevolezza. Il sedile poggia su un carrello di dimensioni generose, anch’esso parecchio solido, che può scorrere avanti e indietro di un bel po’, tanto che la seduta è adatta a persone di altezza anche superiore a due metri (fino a 2 metri e 20).

La pedaliera è completamente regolabile in profondità (ottimo per chi ha gambe lunghe), così come il supporto per il volante, che può essere sollevato o abbassato a piacimento. Nel complesso è una delle postazioni di guida più affidabili sul mercato, e viene venduta in diverse varianti, delle quali la più bella e appariscente (ma anche quella col maggiore rischio di sporcarsi) è sicuramente quella bianca; quella nera, invece, può essere acquistata in variante in finta pelle o in alcantara.

Playseat Evolution Pro

Le versioni Pro di Playseat Evolution sono considerabili sia un nuovo modello che di fatto sostituisce i precedenti, sia una loro versione aggiornata, con un sedile meno rigido e più comodo. Noi abbiamo scovato due modelli molto simili, ma anche parecchio differenti di postazioni di guida: la versione in Alcantara, omologa “Pro” di quella standard poco sopra, ha un sedile rivestito interamente di questo materiale, molto pregiato e piuttosto resistente, che però può essere poco traspirante in estate. La versione brandizzata a tema Gran Turismo, invece, è quella che ci è parsa più interessante, dal momento che offre una seduta più imbottita e molto comoda.

Entrambi si differenziano rispetto al Playseat Evolution standard non solo per il sedile, caratterizzato da una seduta più ampia, ma anche per la presenza di cuscinetti contenitivi per la testa, che permettono un maggior comfort durante sessioni di gioco prolungate (cosa non così comune fra le postazioni di guida disponibili sul mercato).

Trust Gaming GXT 1155

La proposta di Trust nell’ambito delle postazioni di guida da gaming è un’ottima alternativa ai sedili Playseat, rispetto ai quali presenta al tempo stesso vantaggi e svantaggi. Ad esempio, la seduta (molto ampia e con cuciture esagonali a vista, per aumentare il comfort) offre la possibilità di essere ripiegata quando non utilizzata, in modo da venire riposta più facilmente in un armadio o in un ripostiglio; si tratta di una caratteristica da non sottovalutare per chi magari ha poco spazio ed è obbligato a sfruttarlo tutto (o quasi) nel momento in cui gioca. Per il resto, il GXT 1155 non delude nemmeno dal punto di vista della qualità costruttiva, presentando anch’esso una struttura in metallo (anche se un po’ meno spessa) e una pedaliera ampia, ma con opzioni di regolazione un po’ più limitate.

Simoni Racing PS

Più che di un accessorio che fa parte delle postazioni di guida vere e proprie, nel caso del Simoni Racing PS parliamo di una “semplice” struttura tubolare: un prodotto un po’ diverso rispetto agli altri, che si rivolge a chi ha esigenze differenti e può già disporre di una sedia da gaming. L’unico, grande vantaggio nell’acquistare un prodotto simile, in effetti, sta nella sua modularità, che vi permetterà di scegliere non solo il volante, il cambio e la pedaliera, ma anche il sedile stesso.

Questo, in pratica, lascia all’utente la possibilità di costruirsi la propria postazione quasi da zero, in maniera molto più artigianale: una scelta che, potenzialmente, può essere vincente, dato che in tal caso sarete voi a determinare la qualità e il livello complessivo dell’insieme. Il carrello, infatti, è dotato di un supporto a quattro viti praticamente universale: quasi ogni sedile da gaming, privato delle ruote, dispone di attacchi simili, il che consente una possibilità di scelta, fra le varie poltrone, praticamente universale.

Logitech G27 Wheel Stand Pro

Oltre ai volanti G923 (uscito lo scorso anno) e G29/G920, Logitech ha sul mercato anche un supporto per volante, il G27: anche in questo caso si tratta di un prodotto distinto rispetto a una fra le postazioni di guida complete al 100%, dal momento che la scelta del sedile rimane a vostra discrezione. La flessibilità dell’insieme rimane molto simile all’accessorio precedente, con la differenza che bisogna utilizzare una sedia da gaming completa, in quanto il G27 è sprovvisto di carrello. Il supporto è limitato alla pedaliera, al volante e al cambio: nonostante ciò, la struttura rimane abbastanza solida, e il meccanismo che sorregge il volante ha il non trascurabile pregio di poter essere ruotato di 360 gradi, garantendo una libertà di movimento pressoché totale.

