Predator Hunting Ground: il gioco uscirà il 24 aprile su PS4

Durante l’ultimo State of Play dell’anno non sono mancate le sorprese. Insieme all’annuncio ufficiale del Remake di Resident Evil 3 e a un nuovo filmato su Ghost of Tsushima non sono mancati aggiornamenti su alcuni titoli già mostrati in appuntamenti precedenti, uno su tutti è Predator Hunting Ground.

Il nuovo gioco basato sul franchise cinematografico di Predator arriverà su PlayStation 4 il 24 aprile 2020. Il gioco offrirà a un giocatore le capacità predatorie di un Predator, mentre gli altri prenderanno i panni di alcuni soldati umani intenzionati a sconfiggerlo.

I giocatori che giocheranno nei panni del cacciatore alieno dovranno usare le abilità di localizzazione avanzate per abbattere le proprie prede, entrare ed uscire dal combattimento usando la furtività e l’invisibilità. Nel trailer abbiamo visto spezzoni di gameplay che mostrano il Predator in combattimento mentre abbatte diversi soldati militari, usando tra le abilità anche la sua visione a ricerca calore per penetrare nella fitta giungla e assalire le prede.

Predator Hunting Ground è il nuovo gioco di Illfonic, già sviluppatori di Friday The 13th, che passano dal proporre un gioco su uno dei più famosi film slash horror a uno titolo che si rifà ai film più action di fine anni 80. Cosa pensate di questo nuovo gioco multiplayer su Predator?