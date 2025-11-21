Il Black Friday è arrivato e quest’anno non risparmia nemmeno PlayStation. Sia che siate appassionati di console, amanti dei bundle più esclusivi o alla ricerca di accessori all’avanguardia, il portale ufficiale PlayStation propone promozioni imperdibili pensate per tutti voi. Dalla PS5 ai bundle dedicati a Fortnite, passando per controller e cuffie, è il momento perfetto per aggiornare la vostra esperienza di gioco.

Offerte sulle console: prestazioni al massimo sconto

Le protagoniste indiscusse di queste promozioni sono le console PlayStation. Potrete risparmiare 100€ sulla PS5 standard e ben 150€ sulla Digital Edition, mentre gli amanti delle prestazioni estreme potranno optare per la PS5 Pro con un risparmio di 100€, garantendovi il massimo della qualità visiva e delle performance di gioco. Non è mai stato così conveniente entrare nel mondo PlayStation o aggiornare la propria console per vivere esperienze di gioco più immersive.

Per chi ama Fortnite, PlayStation propone bundle esclusivi: la PS5 Digital Edition (825GB) con il “Fortnite Flowering Chaos Bundle” è disponibile a 349,99€, mentre la PS5 standard (1TB) con lo stesso bundle è in offerta a 449,99€. Non mancano inoltre sconti sugli accessori: il visore PS VR2 è scontato di 100€, PlayStation Portal di 20€, ideale ora che lo streaming in cloud è disponibile, e diverse opzioni audio e controller con sconti fino a 30€. È l’occasione perfetta per completare la propria postazione di gioco con strumenti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.

Chi è già membro di PlayStation Plus potrà beneficiare di un ulteriore vantaggio: uno sconto extra del 5% su tutti gli acquisti attivi durante il Black Friday. Questo rende l’esperienza di shopping ancora più conveniente e vi permette di ottenere il massimo valore dai vostri acquisti, sia che puntiate a una nuova console, a un bundle esclusivo o ai migliori accessori sul mercato. Il Black Friday su PlayStation è un’occasione da non lasciarsi sfuggire: preparatevi a premere “Game on!” con le migliori offerte dell’anno.

