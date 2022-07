Sono settimane estremamente calde quelle che stiamo vivendo, e non solo per il torrido caldo estivo. I videogiochi stanno vivendo un momento comunicativo ricco di novità e degno di nota, ma sebbene alcune grandi compagnie come Xbox e Bethesda abbiano già svelato i giochi in arrivo da qui al futuro, c’è chi come Sony o Nintendo latita ancora. Questo ha portato ad alcuni “appassionati” a chiedere troppo veemente e in modalità sbagliate una data di uscita di God of War Ragnarok, scatenando un caso che ha coinvolto diversi insiders.

A distanza di pochi giorni da quanto successo con God of War, ora anche un piccolo team indipendente ha voluto mettere i puntini sulle i, andando a prendere una chiara e netta posizione contro la tossicità che dilaga all’interno di alcune community di videogiocatori. Il tutto parte da un post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale di Hypercharged Unboxed, un meraviglioso FPS tutto a tema action figures e giocattoli.

Il piccolo team, composto da cinque persone, sta cercando di portare il proprio titolo di punta anche su Xbox, ma l’assenza di una data di lancio starebbe diventando un problema per alcuni. Nel lungo post firmato da Joe di Digital Cybercherries, lo sviluppatore ha voluto chiarire una volta per tutte che a un team indipendente serve tempo per rilasciare un gioco, e può capitare che una persona sola debba ricoprire più ruoli nel corso delle diverse fasi dello sviluppo.

If you're toxic and abusive, leave the door open on your way out, we'll shut it for you. You are not the type of fans we want. To those who continue to support us on our journey, thank you, we love you. And as always, we're looking for small soldiers! https://t.co/TDpeWWfvld pic.twitter.com/TNtCVqxGy8 — Hypercharge | Xbox Players, Sign Up (Check Bio) (@HyperchargeGame) July 2, 2022

In un secondo post pubblicato come risposta al primo, lo stesso Joe chiude completamente la porta a chiunque dimostri di essere un giocatore tossico, dichiarando quanto segue: “Se siete tossici e violenti, lasciate la porta aperta dopo esservene andati, la chiuderemo per voi. Non siete i tipi di fan che vogliamo”. Nei post del team c’è spazio anche per i ringraziamenti a tutti coloro che stanno supportando il team e il gioco, che in tutto questo, sembra essere veramente una chicca da non perdere.