I volanti da gioco, lo sanno gli appassionati, superano di gran lunga le sensazioni che passano attraverso l’utilizzo del classico controller. Seduti su una buona postazione, mani sul volante e piedi sui pedali, le sensazioni si moltiplicano, e giocare un racing games diventa un’esperienza del tutto coinvolgente e immersiva, anche per un non videogiocatore con la passione per i motori.

A tal proposito, in occasione del Prime Day 2022, Amazon ha messo in sconto numerosi volanti gaming a prezzi molto vantaggiosi. Un esempio? Il noto Logitech G920 è in forte sconto: è possibile portarselo a casa a soli 198,99€ anziché 252,99€!

E sempre riguardo il Logitech G920, è proprio il caso di entrare nello specifico. Questo comune volante viene venduto in dotazione con una pedaliera regolabile, assolutamente necessaria per rendere il proprio setup da gara ancora più coinvolgente e completo. Inoltre, come ogni buon volante che si rispetti, i materiali sono di primo ordine e non manca nemmeno il supporto per il force feedback, ovvero una simulazione che restituisce sensazioni quanto più vicini possibili alla realtà, tentando di farvi percepire la reazione delle ruote riportando lo sterzo automaticamente alla posizione iniziale man mano che quest’ultime si spostino.

Insomma, un modo per esaltare i modelli di guida di giochi come l’ultimo Gran Turismo 7, Forza Horizon 5 e il nuovissimo F1 22. Se siete appassionati, è proprio il caso di approfittarne! In alternativa, potreste considerare l’acquisto di un altro volante. Vi lasciamo qui sotto l’elenco completo!

La nostra selezione prodotti

