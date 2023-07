Il Prime Day 2023 è ormai alle porte: dal 10 al 12 luglio il catalogo Amazon si colmerà di migliaia di prodotti in sconto su ogni categoria. Tra queste, ovviamente, vi è il gaming, dove, oltre ai videogiochi di per sé, molte periferiche saranno soggette a offerte davvero alettanti.

Si tratta, dunque, del momento perfetto per rivoluzionare il vostro set up, sostituendo dei vecchi prodotti con articoli nuovi di zecca e capaci di offrire performance top di gamma. Con l’obiettivo di farvi arrivare pronti al Prime Day ci siamo occupati di spulciare già il catalogo Amazon, scegliendo prodotti gaming che molto probabilmente protagonisti di sconti la prossima settimana.

Di seguito troverete, quindi, una lista di 5+1 prodotti gaming da tenere d’occhio in vista del Prime Day, tra cui mouse, tastiere e cuffie, ma non solo. Il nostro consiglio, ovviamente, è quello di consultare nuovamente questo articolo non appena inizieranno le giornate di saldi, così da sapere immediatamente se ciò che vi interessa è in offerta, e nel caso acquistarlo tempestivamente, dato che le scorte potrebbero esaurire in fretta.

Per poter sfruttare gli sconti del Prime Day dovrete essere clienti Prime per cui, nel caso in cui ancora non lo foste, vi invitiamo a sottoscrivere già l’abbonamento. Non solo avrete accesso alle offerte, ma potrete anche usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, dei vostri ordini; i primi 30 giorni dall’iscrizione sono completamente gratis, per cui è il momento perfetto per provarlo.

Prima di passare alla nostra proposta mensile di Amazon Finds, vi invitiamo anche a iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Prime Day: 5 + 1 prodotti gaming da tenere d’occhio

Controller Xbox Elite Series 2

Il primo prodotto che è già in sconto, e che potrebbe scendere ulteriormente di prezzo con il Prime Day, è il controller Xbox Elite Series 2, ovvero il pad Pro prodotto da Microsoft nella sua seconda versione. Si tratta di una periferica davvero top di gamma, che grazie alle sue enormi possibilità di personalizzazione e ai pulsanti aggiuntivi, come quelli sul retro, vi permetterà di giocare come dei veri professionisti, fornendovi un vantaggio non indifferente durante le partite online.

Vedi su Amazon

Volante gaming Logitech G923

Se siete amanti dei racing game dovete decisamente tenere d’occhio il volante Logitech G923, compatibile con PS4, PS5 e PC. La tecnologia Trueforce vi farà vivere un’esperienza di guida senza precedenti grazie alla frequenza di 4.000 aggiornamenti al secondo, mentre la doppia frizione programmabile simulerà la partenza direttamente dal controller su tutti i giochi supportati. Vi sono poi un contagiri a LED, un quadrante a 24 punti e il pedale del freno progressivo, che potrete regolare per adattare alle vostre preferenze.

Vedi su Amazon

Mouse gaming wireless Logitech G PRO X SUPERLIGHT

Passiamo alle periferiche tradizionali con il mouse da gaming wireless Logitech G PRO X SUPERLIGHT, senza dubbio uno dei più amati in assoluto grazie alle sue caratteristiche incredibili: un sensore HERO 25K da 25.600 DPI, un peso ultraleggero di appena 63 grammi, 5 pulsanti programmabili e piedini a zero resistenza in PTFE. Questo mouse è stato progettato appositamente per le competizioni eSport professionali, per cui vi assicurerà delle performance al top, oltre che una connessione stabile e veloce, con appena 1ms di ritardo di risposta.

Vedi su Amazon

Cuffie gaming wireless Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED

Oltre al mouse, anche le cuffie gaming della linea Logitech G PRO X saranno probabilmente soggette a sconto durante il Prime Day. Si tratta di un modello wireless dotato di driver da 50 mm in ogni padiglione, capaci di offrire un audio surround 7.1 di altissima qualità. Riuscirete, dunque, a cogliere ogni dettaglio sonoro dei vostri titoli preferiti, mentre il microfono rimovibile con tecnologia Blue VO!CE vi garantirà comunicazioni cristalline e omogenee durante le partite online.

Vedi su Amazon

Tastiera gaming wireless Logitech G915 LIGHTSPEED

L’ultimo dei prodotti Logitech che vi proponiamo è la tastiera gaming wireless G915 LIGHTSPEED. Anche in questo caso si tratta di un prodotto di fascia alta pensato per i professionisti, dato che offre prestazioni ultraveloci con una frequenza di aggiornamento di appena 1ms. Gli switch meccanici a profilo ribassato vi offriranno la velocità di quelli tradizionali ma con metà dell’altezza, riducendo così la corsa e, di conseguenza, il ritardo di input. La batteria vi durerà ben 30 ore con una singola carica, mentre la retroilluminazione RGB si sincronizzerà con i titoli a cui state giocando, per un impatto visivo oltremodo piacevole.

Vedi su Amazon

Asus ROG Ally

Chiudiamo la lista con il prodotto +1, ovvero la super chiaccherata e desiderata Asus ROG Ally. La console uscita da pochissimo sul mercato rappresenta il rivale diretto di Steam Deck, consentendo di far girare praticamente qualsiasi gioco PC in risoluzione Full HD e 60FPS, ma offrendo la comodità della portabilità grazie a uno schermo da 7″. Si tratta a tutti gli effetti di un computer, montando, infatti, Windows 11: potrete connettervi ai vostri account Steam, GOG, Epic Games e via dicendo, scegliendo i titoli a cui giocare dalle vostre librerie. Negli ultimi mesi vi abbiamo parlato in lungo e in largo di questo dispositivo, per cui vi invitiamo a leggere la nostra recensione per saperne di più qualora non lo conosceste.

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!