Dacia Duster 2024 arriva nei concessionari, ecco dove e quando vederla

In vista del lancio ufficiale in Italia, previsto per l'inizio dell'estate 2024, Dacia ha inaugurato un tour promozionale che toccherà tutte le concessionarie italiane nelle prossime settimane. Questo evento rappresenta una delle prime occasioni per gli automobilisti italiani di scoprire da vicino la nuova generazione del SUV Duster, completamente rinnovato in estetica, tecnologia e motorizzazioni.

Un'occasione imperdibile per chi desidera acquistarla

La rete di concessionarie Dacia ha programmato una serie di attività, sia interne che esterne ai loro showroom, per mostrare al meglio le caratteristiche del veicolo. La flotta promozionale della Dacia, composta davisiterà sette diverse località ogni giorno in tutta Italia.

Attraverso il sito ufficiale di Dacia, i clienti possono prenotare un appuntamento per visitare le concessionarie e consultare le tappe del tour. I consulenti Dacia saranno disponibili per illustrare dettagliatamente le novità della Duster e rispondere a tutte le domande.

La nuova Duster è disponibile in varie motorizzazioni: un 1.0 turbo a GPL da 101 CV e una versione mild hybrid 1.2 turbo TCe da 130 CV, che può essere scelta sia con trazione anteriore che integrale. Inoltre, si aggiunge una versione full hybrid da 140 CV, mentre non sono state previste versioni diesel.

Il SUV rumeno è offerto in quattro allestimenti: Essential, Expression, Extreme e Journey. I prezzi partono da 19.700 euro. Tra le dotazioni base si annoverano alzacristalli elettrici anteriori, climatizzatore manuale, computer di bordo da 3,5", barre al tetto fisse, sei airbag, sensori di parcheggio posteriori, cerchi in acciaio da 16", assistente per il mantenimento di corsia e cruise control.