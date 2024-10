Prime Gaming: disponibili i primi giochi gratis di ottobre

Un utente di ResetEra ha rivelato i primi giochi gratuiti di ottobre 2023 per gli abbonati ad Amazon Prime Gaming. Tra i titoli segnalati figurano Tomb Raider: Legend, Spirit of the North, No Straight Roads, The Eternal Cylinder, SCARF e Hive Jump 2: Survivors.

Questi giochi si aggiungono alla selezione già disponibile per settembre, riscattabile dalla pagina ufficiale di Prime Gaming. Il servizio offre mensilmente diversi videogiochi gratuiti agli abbonati Amazon Prime, rilasciandoli a scaglioni nel corso delle settimane.

La piattaforma di riscatto varia a seconda della scelta di Amazon.

Non conosciamo i prossimi giochi in arrivo, anche se diversi rumor parlano dell'approdo di un capitolo della serie Like a Dragon (Yakuza) in virtù dell'arrivo della serie tv su Amazon Prime Video. Aspettiamo conferme ufficiali a riguardo.

Per riscattare i giochi offerti da Amazon Prime Gaming, gli abbonati possono visitare la pagina ufficiale del servizio e seguire le istruzioni fornite.