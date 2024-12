Prime Gaming: in arrivo altri giochi gratis per celebrare l'uscita di Secret Level

Amazon ha annunciato una seconda ondata di giochi gratuiti per Prime Gaming a dicembre, in concomitanza con il lancio della serie antologica Secret Level, di cui ogni episodio è ambientato in un mondo videoludico differente. Tra i nuovi titoli spiccano Warhammer 40K: Space Marine e The Outer Worlds. Per poterli riscattare, è sufficiente essere abbonati ad Amazon Prime (in caso già non lo foste, potete provarlo gratis per 30 giorni).

Questa nuova aggiunta porta a 28 il totale dei giochi disponibili gratuitamente per gli abbonati Prime Gaming nel mese di dicembre. I 10 nuovi titoli sono direttamente collegati alla serie Secret Level o ambientati negli stessi universi narrativi dei giochi presentati nello show.

Secret Level è una nuova serie antologica animata prodotta da Tim Miller, già dietro a Love, Death & Robots di Netflix. Debutterà il 10 dicembre con 15 episodi, ognuno dei quali racconterà una storia inedita ambientata nell'universo di un videogioco esistente. Tra i mondi esplorati ci saranno quelli di Armored Core, Dungeons & Dragons, Mega Man, Pac-Man e molti altri.

Tra i giochi più interessanti della nuova ondata troviamo:

Warhammer 40K: Space Marine - sparatutto in terza persona ambientato nell'universo di Warhammer 40.000

- sparatutto in terza persona ambientato nell'universo di Warhammer 40.000 The Outer Worlds - RPG sci-fi dagli autori di Fallout: New Vegas

- RPG sci-fi dagli autori di Fallout: New Vegas Spelunky - celebre roguelike a piattaforme

- celebre roguelike a piattaforme Baldur's Gate 1 e 2: Enhanced Edition - versioni rimasterizzate dei classici RPG

Questi titoli si aggiungono ai giochi già annunciati in precedenza per dicembre, tra cui Star Wars: Bounty Hunter, Tomb Raider: Underworld e Overcooked! 2. I nuovi giochi saranno disponibili per il download e da mantenere per sempre a partire da subito, con l'eccezione di Dawn of War II che arriverà il 12 dicembre.

L'iniziativa di Amazon mira chiaramente a promuovere il lancio di Secret Level, sfruttando la popolarità di franchise videoludici affermati per attirare l'attenzione sulla nuova serie animata. Allo stesso tempo, offre agli abbonati Prime Gaming un'ampia selezione di titoli di qualità da aggiungere alla propria libreria digitale.

Tra i giochi offerti, Warhammer 40,000: Space Marine merita una menzione speciale. Il franchise di Warhammer 40,000 ha origini nel 1987 come gioco da tavolo, e da allora si è espanso in una vasta gamma di media, inclusi romanzi, fumetti e videogiochi. La sua ambientazione di fantascienza distopica ha influenzato notevolmente la cultura pop contemporanea.

Curiosamente, The Outer Worlds è stato sviluppato da Obsidian Entertainment, uno studio fondato da ex membri di Black Isle Studios, i creatori originali di Fallout. Questo legame storico si riflette nel gameplay e nello stile narrativo del gioco, che richiama le radici dei classici RPG occidentali.

L'inclusione di Baldur's Gate 1 e 2: Enhanced Edition è poi particolarmente significativa. Questi giochi, basati sul sistema di Dungeons & Dragons, hanno definito lo standard per gli RPG computerizzati alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000. Il loro impatto è ancora sentito oggi, con il recente rilascio di Baldur's Gate 3 che ha ricevuto acclamazione universale.