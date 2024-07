Prime Gaming annuncia i giochi gratuiti per il Prime Day: Suicide Squad in primo piano

Amazon ha annunciato attraverso il proprio blog gli esclusivi giochi gratuiti che saranno disponibili per i membri di Prime Gaming in occasione del Prime Day 2024. Quest'evento, previsto per il 16 e 17 luglio, offre la possibilità agli abbonati ad Amazon Prime di ottenere importanti titoli di giochi senza costi aggiuntivi, ovviamente oltre che godere di offerte esclusive su tantissimi prodotti provenienti da ogni categoria del marketplace.

Prime Gaming: i giochi regalati in occasione del Prime Day

In particolare, i giochi inclusi nella promozione di quest'anno sono: Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 e Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration. Questi titoli saranno disponibili per la riscossione a partire dalle 9.00 del 16 luglio. Gli utenti interessati dovranno assicurarsi di avere un account sull'Epic Games Store e collegarlo al proprio profilo Amazon seguendo le istruzioni fornite, se non hanno già effettuato questa operazione in precedenza.

Il gioco che spicca tra questi è, chiaramente, Suicide Squad: Kill the Justice League, uno sparatutto multiplayer sviluppato da Rocksteady, rilasciato inizio febbraio e che sarà disponibile gratuitamente durante il Prime Day.

In aggiunta, dopo l'evento del Prime Day, saranno disponibili anche altri giochi, tra cui il primo capitolo di Baldur's Gate. Questo amplia ulteriormente la libreria di giochi che i membri Prime possono godere.

Ricordiamo agli utenti che per approfittare di queste offerte non è necessario alcun acquisto aggiuntivo; basta essere sottoscrittori del servizio Prime (per cui se già non lo siete vi invitiamo a provare il servizio gratis per 30 giorni). Vi consigliamo, quindi, di restare aggiornati sulle pagine di Amazon per non perdere l'accesso a questi fantastici giochi gratuiti, oltre che di seguirci nella nostra rassegna stampa e nei nostri canali Telegram per seguire con noi le imperdibili promozioni del Prime Day.

