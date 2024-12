Giochi gratis, Prime Gaming ne ragala ben 18 a dicembre

Amazon Prime Gaming offre 18 nuovi titoli gratuiti agli abbonati nel mese (potete abbonarvi qua) di dicembre, tra cui spiccano classici come Quake 2 e novità come Planet of Lana.

Il servizio di gaming di Amazon continua la sua tradizione di regali natalizi, distribuendo i giochi in più tranche durante il mese. Già disponibili da subito cinque titoli, tra cui Star Wars: Bounty Hunter, Tomb Raider: Underworld e Overcooked 2.

Tra le uscite più attese nelle prossime settimane figurano lo sparatutto classico Quake 2 e il puzzle-platformer Planet of Lana. L'ultimo titolo ad arrivare sarà The Town of Light il 26 dicembre.

Oltre ai giochi da scaricare, gli abbonati in alcuni paesi europei e nordamericani potranno accedere a una selezione di titoli tramite il servizio di cloud gaming Luna. Tra questi spiccano Death Stranding Director's Cut, Fallout 3 e Fallout New Vegas.

L'iniziativa di Amazon si inserisce nel contesto delle offerte natalizie dei servizi di gaming in abbonamento, puntando ad attirare nuovi utenti e fidelizzare quelli esistenti con una variegata selezione di titoli gratuiti.

Star Wars: Bounty Hunter [GOG Code]

Tomb Raider: Underworld [GOG Code]

Overcooked! 2 [GOG Code]

Call of Juarez: Gunslinger [GOG Code]

Dredge [GOG Code] 5 Dicembre Quake 2 [GOG Code]

Disney Pixar Wall-E [Amazon Games App] 12 Dicembre Planet of Lana [GOG Code]

Hero's Hour [GOG Code]

The Coma: Recut [GOG Code]

Electrician Simulator [Epic Games Store]

ReDrawn: The Painted Tower Collector’s Edition [Amazon Games App] 19 Dicembre Nine Witches: Family Disruption [Amazon Games App]

Predator: Hunting Grounds [Epic Games Store]

Aces of the Luftwaffe — Squadron Extended Edition [Amazon Games App]

Simulakros [Amazon Games App]

Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s Edition [Legacy Games Code] 26 Dicembre The Town of Light [GOG Code]

Ecco alcuni dei titoli più interessanti che saranno disponibili: - Quake 2 (5 dicembre) - Planet of Lana (12 dicembre) - Predator: Hunting Grounds (19 dicembre) - The Town of Light (26 dicembre)

Con questa offerta, Amazon conferma il suo impegno nel settore videoludico, cercando di competere con altri servizi in abbonamento come PlayStation Plus e Xbox Game Pass attraverso una proposta di valore aggiunto per i suoi abbonati Prime (seppur in maniera diversa rispetto ai competitor).