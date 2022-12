Nelle scorse ore Riot Games ha rilasciato sul web un nuovo video diario in cui approfondisce le dinamiche creative di Project L, il suo nuovo picchiaduro, mostrando anche alcune interessanti sezioni di gameplay. La curiosità nei confronti di questo progetto è moltissima, e una pubblicazione del genere non può che far piacere ai fan di tutto il mondo.

In base a quello che sappiamo fino a ora, Project L offrirà una struttura estremamente familiare agli amanti del genere, sviluppandosi intorno a combattimenti in cui sarà possibile utilizzare gli eroi più celebri di League of Legends in scontri anche 2 vs 2. Qui sarà fondamentale la concatenazione delle mosse principali con quelle del personaggio “di supporto”.

All’interno del video possiamo quindi immergerci negli attuali lavori in corso dedicati a questo videogioco, con approfondimenti dal produttore esecutivo Tom Cannon e dalla game director Shauna Rivera. Oltre alle interviste abbiamo anche la possibilità di dare un’occhiata al gameplay del titolo (con Darius, Ahri, Jinx ed Ekko), che ci introduce anche a un nuovo personaggio: Illaoi.

Uno dei tratti più attraenti del progetto, senza contare l’universo narrativo di appartenenza, resta il suo stile che sembra mescolare e sperimentare moltissimo, fondendo il fumetto all’animazione tradizionale. Ci sarà sicuramente moltissimo da dire su Project L e sulle possibilità che offrirà ai curiosi, con la probabilità che si costruisca una community tutta sua e distaccata nel corso degli anni.

Per adesso non sappiamo molto di più su Project L. Vi ricordiamo che si tratterà di un videogioco totalmente gratuito di cui ancora non si conoscono né la data d’uscita e né le modalità di pubblicazione. Dalle immagini rilasciate sembra comunque promettere moltissimo divertimento sia ai fan storici del franchise che verso tutti gli altri.

