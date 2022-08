Nonostante manchino ancora diversi dettagli in merito, Riot Games continua a parlare di Project L, il suo nuovo picchiaduro e terzo gioco dopo Valorant e League of Legends (escludendo altri progetti come Teamfight Tactics). Questa volta il team di sviluppo si è concentrato spiegando le modalità di distribuzione e svelando una delle prime entry del roster, che arriva proprio da uno dei vecchi giochi della software house statunitense.

Partiamo proprio da come sarà possibile giocare al titolo. Come specificato da Riot Games, Project L sarà un picchiaduro free-to-play. Non ci sarà dunque bisogno di acquistarlo, anche se il team di sviluppo ha già anticipato che ci sarà un sistema di monetizzazione, ma non invasiva e soprattutto con rispetto verso i giocatori stessi. “Quando si parla di microtransazioni, siamo piuttosto chiari: se non ci piacciono, non le facciamo. Saremo rispettosi del vostro tempo e del vostro denaro”, le parole del team di sviluppo.

La distribuzione free-to-play di un gioco del genere segue il modello di altri prodotti simili, anche se non tutti hanno avuto lo stesso successo. Di recente però l’arrivo di MultiVersus ha probabilmente segnato un punto di svolta: il picchiaduro di Warner Bros. è infatti il titolo di maggior successo su Steam dell’editore ed è disponibile gratuitamente. Un segnale chiaro, che dimostra come si possono proporre videogiochi di questo genere gratuitamente e ottenendo comunque il giusto riconoscimento.

Per quanto riguarda il roster, Riot Games ha annunciato la presenza di Illaoi. Per tutti gli amanti di League of Legends non sarà un nome nuovo: si tratta infatti di un personaggio che è già comparso nel MOBA di Riot Games, e il suo inserimento all’interno del picchiaduro è sicuramente una piacevole novità. Ora non ci resta che attendere ulteriori dettagli in merito su Project L, tra cui il nome ufficiale e ovviamente una eventuale finestra di lancio.