In attesa di mettere gli occhi sui grandi annunci videoludici in arrivo nei prossimi giorni, molte compagnie e studi di sviluppo stanno già svelando una serie di novità molto interessanti. Tra questi c’è un titolo coreano da tenere assolutamente d’occhio che nessuno si aspettava. Parliamo di Project M, un thriller che si è presentato in queste ore insieme a un primo filmato a dir poco affascinante, il tutto in Unreal Engine 5.

L’annuncio è arrivato sul canale YouTube del publisher coreano NCSOFT, dove abbiamo potuto mettere gli occhi su un primo filmato abbastanza corposo del nuovo Project M. Il titolo si presenta come un thriller da un taglio pesantemente cinematografico e che strizza l’occhio a una struttura di gioco molto vicina a quella utilizzata da Quantic Dream nei suoi giochi più recenti. Il tutto ambientato in un periodo contemporaneo ma con alcuni elementi di fantasia.

Quel che però colpisce fin dai primi istanti del trailer è l’aspetto visivo di questo nuovo progetto asiatico. Grazie all’Unreal Engine 5 si intravede una qualità grafica degna di un gioco tripla A, e anche tutto il comparto delle animazioni sembra già aver raggiunto un buon livello di qualità. Il gioco si baserà molto sulle scelte effettuate dai giocatori, le quali modelleranno la narrativa del gioco man mano che si proseguirà nella storia.

Al momento non sappiamo quando Project M dovrebbe debuttare sul mercato, ma è stato reso noto dal publisher che il nuovo thriller in Unreal Engine 5 arriverà su console, anche se non è stato specificato quali.