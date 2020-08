PS Now Agosto 2020: giochi gratis PS4 annunciati ufficialmente

Da oggi è disponibile il secondo gioco gratis PS4 del PS Plus, ma Sony Interactive Entertainment ha svelato anche i nuovi giochi gratis PS4 del PS Now di agosto 2020. Come sempre, vi ricordiamo che i giochi PS4 aggiunti al catalogo possono essere giocati in streaming (sia PC che console) che tramite download (solo su console) così da poterveli godere alla qualità massima.

PS Now Agosto 2020 | Giochi PS4 gratis

Ecco la lista dei giochi gratis PS4 introdotto all’interno del PS Now di Agosto 2020 da Sony:

GreedFall

Dead Cells

L’Agente 47 è pronto a eliminare tutti i suoi obbiettivi nelle ambientazioni più suggestive da tutto il mondo. Il gioco di IO Interactive ci permette di affrontare in grande libertà ogni missione, mettendo al centro la creatività e l’ingegno.

Hitman 2 sarà disponibile fino al 1 febbraio 2021.

Spiders, team francese noto per le sue produzioni a basso budget, propone il suo migliore gioco di ruolo nel PS Now di agosto 2020: GreedFall. Dovremo esplorare una magica terra selvaggia, dominata da tribù primitive, eppure dotate di grande saggezza e di una grande conoscenza ancestrale. Potremo creare il nostro personaggio e optare per la magia, per il combattimento corpo a corpo o anche la diplomazia.

Il rogue-like d’azione Dead Cells arriva sul PS Now di agosto 2020. L’indie è da anni uno dei più apprezzati dal pubblico di tutto il mondo, con il suo mix di piattaforme, armi colossali e boss terrificanti. Dead Cells è un concentrato di adrenalina e precisione. Se ancora non l’avete provato, questa è la vostra occasione.

Dead Cells sarà disponibile fino al 1 febbraio 2021.

PS Now Agosto 2020 | I giochi in uscita

Vi ricordiamo anche che alla fine del mese non saranno più disponibili una serie di giochi di alto livello come Control, l’avventura metroidvania in terza persona di Remedy Entertainment (già autori di Alan Wake e Quantum Break), e Shadow of the Tomb Raider, terzo capitolo della saga action-adventure di Square Enix. I giochi saranno disponibili fino al 31 agosto.

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis PS4 del PS Now di agosto 2020? Siete soddisfatti della proposta di Sony Interactive Entertainment, oppure i titoli PS Plus del mese sono superiori?

