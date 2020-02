PS Now Febbraio 2020: ecco i giochi gratis PS4 aggiunti alla libreria

Oggi saranno finalmente resi disponibili i giochi gratis PS4 di PS Plus, il servizio in abbonamento di Sony PlayStation. Insieme ad essi, però, saranno introdotti anche i giochi gratis per l’altro abbonamento Sony: PS Now. Durante questo inizio febbraio 2020 si aggiungono tre giochi per PlayStation 4, ovvero titoli che potrete giocare in streaming su console e PC, oppure tramite download su console.

I tre titoli gratis inclusi da oggi su PS Now sono:

LEGO Worlds

Cities Skylines (disponibile fino al 3 agosto 2020).

(disponibile fino al 3 agosto 2020). The Evil Within

Come potete vedere sopra, l’unico gioco con una “data di scadenza” precisa è Cities Skylines, che sarà disponibile per sei mesi su PS Now. Si tratta di un gestionale che ha riscosso parecchio successo sia su PC che su console. Abbiamo poi LEGO Worlds, un sandbox in stile Minecraft ambientato in un mondo LEGO originale. Infine, abbiamo The Evil Within, primo capitolo della serie survival horror creata da Shinji Mikami in persona: è stato molto apprezzato all’epoca dell’uscita, nel 2016.

LEGO Worlds, Cities Skylines e The Evil Within saranno disponibili durante la giornata, all’aggiornamento del server europei del Sony Entertainment Network. Solitamente avviene dopo il mezzogiorno, quindi se siete ansiosi di mettere in download uno dei tre titoli controllate nel primo pomeriggio. Anche i giochi PS Plus dovrebbero essere disponibili allo stesso orario.

PS Now continua a proporre novità di mese in mese. I servizi in abbonamento sono sempre più importanti per il successo di una console e, oramai, tutti ritengono che la prossima generazione si lotterà proprio sotto questo punto di vista, più che sulle console in sé.