PS Plus: giochi gratis PS4 di febbraio 2020 svelati

Sony PlayStation, tramite il proprio blog ufficiale, ha svelato come ogni mese i nuovo giochi gratis per PS4 di PS Plus. Quest’oggi era circolato un rumor secondo il quale a far parte della proposta di febbraio 2020 sarebbe stato (anche) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Be’, ora possiamo dire che era un rumor falso, come avevamo supposto. I nuovi titoli che saranno disponibili a partire dal 4 febbraio 2020 sono Bioshock The Collection, The Sims 4 e, in aggiunta ai due titoli classici, Firewall Zero Hour per PS VR.

Bioshock The Collection ci permette di (ri)esplorare Rapture, la città sottomarina proposta nel primo e nel secondo capitolo, oltre che Columbia, la città volante di Bioshock Infinite. Ovviamente in entrambi i casi sono inclusi tutti i contenuti aggiuntivi single player, compresi una serie di interessanti commentari. Tutte e tre le opere sono state rimasterizzate in 1080p e sono un ottimo modo per scoprire una delle saghe più apprezzate della scorsa generazione.

The Sims 4 non dovrebbe invece avere bisogno di alcuna presentazione. La saga compirà il proprio ventesimo compleanno proprio questo febbraio ed Electronic Arts ci invita alla festa. Potremo creare il nostro Sims e farglii vivere una vita piena di avventure all’interno di questo amatissimo gioco. Infine, abbiamo anche Firewall Zero Hour, un titolo per PS VR e, di conseguenza, disponibile come extra rispetto agli altri giochi. Si tratta di uno sparatutto tattico per team da quattro giocatori.

I tre giochi saranno disponibili fino al due marzo. Ricordate che per reclamare i giochi gratis del PS Plus di gennaio 2020 su PlayStation 4 avete tempo fino a lunedì prossimo: non dimenticatevi di attivarli per il vostro account. Diteci, cosa ne pensate di queste proposte?