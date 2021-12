PS Now: GTA e Final Fantasy tra i nuovi giochi di Dicembre

Dopo l’annuncio dei giochi del PS Plus di settimana scorsa, i giocatori PlayStation stavano aspettando di conoscere anche quelli che saranno i nuovi giochi in arrivo a Dicembre nel servizio PS Now. Quello attuale sarà un mese particolarmente ricco, che tra le nuove aggiunte proporrà agli abbonati anche due veri e propri pezzi da novanta di due saghe videoludiche storiche come Grand Theft Auto e Final Fantasy.

Uno dei titoli PS Now di dicembre già annunciati è GTA 3 nella sua recente versione rimasterizzata. Il classico dell’epoca PlayStation 2 torna con una serie di revisioni grafiche e di gameplay, che permetteranno anche alle nuove generazioni di vivere uno dei GTA più rivoluzionari della saga. Questo titolo, insieme a tutti gli altri che stiamo per vedere, sarà disponibile nel servizio PlayStation Now a partire dal prossimo 7 dicembre.

Il secondo pezzo da novanta del mese di dicembre 2021 è Final Fantasy X|X-2 HD Remaster. Un’altra rimasterizzazione di due grandi giochi nati su PlayStation 2 e che insieme compongono un’intera saga gigantesca da esplorare ricca di store e personaggi. Due dei giochi di ruolo migliori della propria generazione tornano con una risoluzione maggiore e delle texture più definite.

Your PlayStation Now games for December: GTA III: The Definitive Edition, John Wick Hex, FF X/X-2 HD Remaster, and Spitlings. Available starting December 7:

A questi due titoli importanti, si andranno ad aggiungere anche altre due esperienze più indipendenti assolutamente da non perdere: John Wick Hex e Spitlings. Se siete interessati agli abbonamenti PlayStation, sappiate che gli ultimi rumor parlano di un nuovo servizio molto interessante; ne abbiamo parlato in questo recente articolo.