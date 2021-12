PS Plus: uno dei giochi di dicembre sta facendo imbestialire i giocatori

PS Plus è il servizio di PlayStation che, come sappiamo tutti, offre svariati vantaggi a chi ne usufruisce, tra cui molti giochi gratuiti ogni mese. I titoli di dicembre sono stati annunciati da poco, e nonostante questi contengano delle opere decisamente interessanti, ce n’è una che ha fatto andare gli abbonati su tutte le furie. Il prodotto in questione è Godfall, precisamente Godfall Challenger Edition, ed è proprio questa versione del gioco che non va a genio agli utenti.

Il motivo per il quale gli iscritti al servizio PS Plus non sono contenti della presenza di Godfall Challenger Edition tra i titoli gratuiti di questo mese, è che a questa versione del prodotto mancano molte feature. Quest’ultima, infatti, contiene soltanto le tre modalità dell’endgame: Lightbringer, Dreamstones e Ascended Tower of Trials. Ciò che lamentano gli utenti è il fatto che quest’edizione non contenga la campagna originale dell’opera, rendendolo un titolo di per sé incompleto.

L’utenza è molto indignata per la presenza di questo titolo nel PS Plus, dato che per poter accedere ai contenuti completi del prodotto è necessario effettuare un upgrade a pagamento. Per questo, gli iscritti al servizio stanno addirittura accusando PlayStation di aver messo in gioco una “truffa”, essendo che l’aggiunta di un prodotto simile sembra essere motivata dalla volontà di spingere gli abbonati a spendere per ottenere più di quello che dovrebbe essere garantito gratuitamente dal momento che questi hanno aderito al servizio.

Su Reddit ci sono numerosi utenti che si stanno lamentando per via di questa scelta, che ritengono dettata solamente da puro marketing. Riguardo ciò, molti di questi non danno la colpa soltanto a Sony, bensì anche agli sviluppatori di Godfall, accusandoli di aver approfittato della situazione nella speranza di aumentare le vendite per il proprio prodotto. Ad ogni modo, se proverete questo titolo e vi troverete in dubbio sul comprarlo o meno, vi consigliamo di consultare la nostra recensione.