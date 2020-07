PS Now Luglio 2020: giochi gratis PS4 annunciati ufficialmente

Quest’oggi sono finalmente disponibili al download i videogame del PS Plus (con sorpresa) di questo mese. Inoltre, Sony Interactive Entertainment ha svelato i nuovi giochi gratis PS4 per PS Now di luglio 2020. Come sempre, i giochi PS4 possono essere giocati in streaming da PC e da console (con risoluzione massima 720p) oppure scaricati su console e giocati alla qualità massima offline. Prima di passare ai giochi gratis annunciati, vi ricordiamo che stanno per uscire dal servizio anche alcuni titoli: potete trovare tutte le informazioni poco sotto.

PS Now Luglio 2020 | I giochi gratis

Questo mese Sony ha introdotto tre giochi gratis PS4 all’interno del catalogo PS Now; vediamo subito quali sono:

Watch Dogs 2

Street Fighter 5

Hello Neighbour

Watch Dogs 2

Watch Dogs 2 è il secondo capitolo della serie sandbox di Ubisoft. Ambientato a San Francisco, dobbiamo aiutare il Ded Sec sfruttando le nostre capacità tecnologiche. Il gioco ha cambiato completamente stile rispetto al primo capitolo, diventando più colorato e dinamico. Questo videogame, inoltre, sarà gratis per tutti coloro i quali seguiranno l’evento di Ubisoft Forward (più dettagli qui).

Su PS Now sarà disponibile per 3 mesi.

Street Fighter 5

Il picchiaduro di Capcom non ha bisogno di presentazioni. Street Fighter 5 è uno dei giochi più apprezzati nel genere, disponibile esclusivamente in formato PS4 e PC. Ora è entrato a far parte del PS Now di luglio 2020 farà compagnia a molti altre esponenti del genere, come Injustice Gods among Us, Mortal Kombat e il fratello Ultra Street Fighter IV.

Hello Neighbour

Come aveva già annunciato, Sony ha intenzione di introdurre, a partire dal PS Now di luglio 2020, un indie al mese. Uno dei punti di forza degli abbonamenti è sempre la varietà del contenuto, unire quindi AAA con opere indipendenti è sempre una buona idea. Hello Neighbour è un gioco stealth che ci mette nei panni di un gruppo di ragazzi che si introducono nella casa di un vicino, che nasconde dei segreti nel proprio seminterrato.

PS Now Luglio 2020 | I giochi in uscita

Come abbiamo già detto, inoltre, da quest’oggi non è più disponibile Marvel’s Spider-Man, il capolavoro di Insomniac Games. Il gioco era entrato a far parte del pacchetto di giochi del PS Now ad aprile 2020 e, ora, dopo tre mesi è pronto a lasciare il catalogo. Uno dei prossimi giochi a lasciare il servizio sarà anche Shadow of the Tomb Raider, terzo capitolo della saga di Square Enix, insieme a Control, l’avventura metroidvania di Remedy Entertainment: entrambi saranno disponibili fino al 31 agosto, quindi avete tutta l’estate per gustarveli.

Questi erano quindi i giochi gratis PS4 del PS Now di luglio 2020. Diteci, cosa ne pensate di quanto proposto da Sony?