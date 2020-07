Ubisoft Forward, Watch Dogs 2 Gratis a chi guarda l’evento

Con l’uscita di un nuovo video per presentare al meglio quello che sarà l’evento di Domenica 12 Luglio, Ubisoft ha inoltre rilanciato una incredibile offerta. È stato infatti annunciato che chiunque guarderà l’evento riceverà una copia di Watch Dogs 2 gratis, probabilmente riscattabile su Uplay per PC. Una notizia che sembrerebbe invogliare tutti quanti a sintonizzarsi sull’evento del publisher per dare un occhiata a quello che sarà il prossimo autunno videoludico dedicato ai suoi franchise.

Ovviamente ci sarà da vedere tanto e sicuramente molto giocato. Viene infatti ribadita la presenza di Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla e Hyper Scape. Tutti e tre questi titoli infatti sono già stati presentati al pubblico, con l’ultimo che è attualmente in fase di test e che sta già raccogliendo il consenso di migliaia di giocatori in tutto il mondo per la sua particolare propensione “allo spettacolo”. Inutile dire che sicuramente vedremo il nuovo titolo dedicato agli assassini in azione, dopo il leak di questa mattina che sembrerebbe mostrare una build abbastanza vecchiotta i fan ovviamente sono insorti, incominciando a destare qualche dubbio sull’impianto ludico del titolo.

Ancora tante incognite per Ubisoft

Per quanto riguarda gli altri titoli che vedremo, ancora non sappiamo notizie certe, forse vedremo un nuovo The Crew o magari il ritorno di qualche serie del passato. È da tanto che si vocifera il ritorno del franchise di Splinter Cell, o di Prince of Persia, anche se Ubisoft non si è mai sbilanciata sui due nomi.

Un nuovo Far Cry invece sembrerebbe più plausibile dato che sicuramente è in lavorazione, ma ancora non si sa quando sarà possibile vederlo in azione. Insomma, ancora tante incognite dietro questo evento di Ubisoft, il publisher ha bisogno di fare una bella impressione e sopratutto cercare di alzare l’asticella ancora una volta. Noi ovviamente seguiremo l’evento in diretta e vi aggiorneremo in tempo reale su quali saranno le novità che ci aspettano nei prossimi mesi.