PS Plus: annunciati i giochi gratis di Ottobre 2021

Arrivati all’ultimo mercoledì del mese, Sony ci svela finalmente quali saranno i prossimi giochi che potremo riscattare gratuitamente grazie al servizio in abbonamento PS Plus; il tutto a partire dal prossimo 5 ottobre.

Anche questa volta i rumor sono stati assordanti, ma la compagnia giapponese ha annunciato solo qualche istante fa la tripletta di giochi ufficiali del PS Plus di ottobre 2021. Il primo dei titoli è Hell Let Loose, un FPS sulla seconda guerra mondiale che sarà reso disponibile esclusivamente per i possessori di PlayStation 5.

Per quanto riguarda i possessori di PlayStation 4, i due titoli riscattabili a ottobre saranno Mortal Kombat X e PGA Tour 2K21. Entrambi i titoli saranno riscattabili anche dai giocatori PS5 grazie alla retrocompatibilità.

Hell Let Loose, PGA Tour 2K21, and Mortal Kombat X are your PlayStation Plus games for October: https://t.co/xFnIWCsOG2 pic.twitter.com/BV9LcJhM70 — PlayStation (@PlayStation) September 29, 2021

Anche per questo mese gli abbonati a PS Plus avranno tre titoli parecchio vari e adatti a gusti diversi.