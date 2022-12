In base a quanto recentemente riportato da Metro UK, sembra proprio che gli appassionati Sony e Playstation stiano lamentando la mancanza di titoli PS1 nei livelli Premium ed Extra dei propri PS Plus. Il nuovo sistema dei pacchetti, introdotto qualche mese fa, prevedeva, oltre ai vari confort, anche una finestra sul passato della storica console nipponica, ad oggi al centro di nuove discussioni.

In realtà in questa realizzazione sono stati inseriti anche i videogiochi PS2, verso cui gli appassionati sentono un’importante mancanza nell’offerta generale del PS Plus Premium. Il sito ha costruito il proprio ragionamento partendo da quello che risulta essere il titolo retrò attualmente più scaricato nel servizio: Toy Story 2. Si tratta di nostalgia o altro? La conclusione di Metro UK è che il catalogo retro è così povero di contenuti che i giocatori sono stati spinti a scaricare soprattutto quello alla fine dei conti.

Sono trascorsi circa 6 mesi dal lancio del PS Plus Premium e di tutto il resto; in questo arco di tempo ai 14 giochi PS1 disponibili all’inizio (tra cui Ape Escape, Wild Arms, Oddworld: Abe’s Odysee) se n’è aggiunto solamente un altro: Syphon Filter 2. Così ci ritroviamo per le mani una situazione in cui i fan del retro gaming non hanno ancora nessun input verso il futuro, o indicazione delle future aggiunte cui potranno accedere. Per il momento, inoltre, mancano anche moltissimi capolavori dell’epoca, videogiochi che hanno fatto la storia e che meriterebbero sicuramente una rispolverata, avendone l’occasione.

Non è la prima volta che gli abbonati al servizio muovono domande in merito alla situazione e al suo futuro, e non ci resta che attendere nuovi dettagli riguardo alla specifica sezione dedicata alle “antiche glorie” del passato.