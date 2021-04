PS Plus: ecco i giochi gratis di maggio 2021, c’è anche un FPS tripla A

Dopo svariati rumor che sono circolati in rete nelle scorse ore, qualche istante fa Sony ha svelato in via ufficiale la tripletta di giochi gratis che verranno resi riscattabili a maggio dagli abbonati al servizio PlayStation Plus. Esattamente come nei mesi precedenti, ormai la compagnia giapponese ha preso il ritmo di regalare tre diversi giochi di altissimo livello. Scopriamo insieme quali saranno i titoli gratuiti di maggio 2021 presenti nel servizio PS Plus.

Il primo dei tre giochi proposti da Sony nel servizio PS Plus è Wreckfest e sarà esclusivo per i giocatori PS5. Il caotico e distruttivo gioco di corse che non bada a scontri a tutta velocità tra le auto è ispirato alle gare di Destruction Derby. Wreckfest propone una serie di competizioni e veicoli che danno ai giocatori tutta una serie di esperienze varie e diversificate. All’interno del titolo, infatti, si potrà correre sia su piste più “tradizionali” che prendere parte a competizioni in cui vince l’ultimo veicolo in condizioni di poter ancora gareggiare.

Disponibili anche per i possessori di PS4 troviamo in primis il titolo più grosso messo a disposizione da Sony in questo mese, ovvero Battlefield V. L’ultimo capitolo rilasciato della saga FPS di DICE e Electronic Arts ci riporta nel periodo storico della secondo guerra mondiale. Oltre ad una campagna in giocatore singolo che ci farà visitare più ambientazioni, non manca la classica pletora di modalità da giocare online.

PlayStation+ games for May 2021 – Battlefield V

– Stranded Deep

– Wreckfesthttps://t.co/JztS1grP56 pic.twitter.com/ctr0UCS1d6 — Nibel (@Nibellion) April 28, 2021

Infine, gli abbonati PS Plus potranno riscattare anche Stranded Deep, un’avventura in prima persona che richiederà ai giocatori di sopravvivere in mare aperto. Tutti e tre i giochi proposti nel mese di maggio 2021 dal servizio PlayStation Plus saranno riscattabili a partire dal prossimo 4 maggio. Nel frattempo, vi ricordiamo che siete ancora in tempo per aggiungere alla vostra libreria digitale i titoli di aprile 2021, ovvero: Oddworld Soulstorm, Days Gone e Zombie Army 4.