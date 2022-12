Con il 2022 che sta per terminare, i pensieri e le speranze di moltissimi videogiocatori sono già tutti improntati a un nuovo anno che partirà subito col botto. Ad accompagnare una serie di uscite di ottima qualità ci pensano anche i giochi gratis in aggiunta al servizio in abbonamento PS Plus. Dopo mesi non sempre del tutto convincenti, a gennaio 2023 gli abbonati alla tier Essential si ritroveranno in collezione ben tre esperienze videoludiche di tutto rispetto.

Il primo dei tre titoli in arrivo sul servizio PS Plus Essential a partire dal prossimo 3 gennaio 2023 è Star Wars Jedi Fallen Order. Parliamo di uno dei migliori giochi con licenza Star Wars che siano mai stati fatti e di uno dei migliori action / adventure degli ultimi anni. Esplorare mondi lontani, combattere con spade laser i nemici più temibili e conoscere personaggi vecchi e nuovi, tutto questo e anche di più all’interno di uno dei franchise più popolari di sempre.

Il secondo titolo del mese appartiene ad un altro brand molto importante e a dir poco storico. Si tratta di Fallout 76, uno dei capitoli della serie post apocalittica di Bethesda più particolare. Sebbene si tratti di un’esperienza largamente pensata per essere esperita in compagnia di altri giocatori, questo titolo propone anche la possibilità di perdersi nelle wasteland del West Virginia anche da soli, come in uno dei capitoli più tradizionali.

Your PlayStation Plus Monthly Games for January 2023 are: ➕ Star Wars Jedi: Fallen Order

➕ Fallout 76

➕ Axiom Verge 2 Full details: https://t.co/lOZ5M3yj0R pic.twitter.com/N0febIYr3m — PlayStation (@PlayStation) December 28, 2022

Chiudiamo con l’ultimo titolo, ovvero un tipo di esperienza più contenuta, ma non per questo meno meritevole delle vostre attenzioni. Axiom Verge 2 non è solamente il sequel di uno dei metroidvania più belli degli ultimi anni, ma funge anche da prequel a quelle che sono state le avventure del primo gioco. Assolutamente da non perdere se amate questo affascinante genere videoludico.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.