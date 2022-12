In questi ultimi mesi, a causa dell’affare tra Microsoft e Activision Blizzard, è tornata in auge la vecchia diatriba PlayStation contro Xbox. I due colossi videoludici sono da sempre messi in contrapposizione; ma ultimamente, tutte le continue frecciate da parte di Sony verso Microsoft sembrano aver riacceso questa forte rivalità, anche se, all’interno di un recente report, sembra che la compagnia nipponica sia restia a definire il servizio Xbox Game Pass della concorrenza come un rivale per il proprio PlayStation Plus.

Il tutto è emerso all’interno di un nuovo report pubblicato dalla redazione di Insider Gaming, dove il noto e affidabile Tom Henderson, ha sottolineato come in casa Sony non ci sarebbero preoccupazioni di alcun tipo verso l’apprezzatissimo servizio Xbox Game Pass. Nonostante i palesi timori di Sony verso l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, la compagnia nipponica non vede il Game Pass come il concorrente di PS Plus.

Rispondendo a un quesito relativo a Xbox Game Pass, Jim Ryan avrebbe affermato quando segue: “Quando consideriamo Game Pass, non dobbiamo scordarci che abbiamo venduto più PS5 in due anni di quanti abbonati abbia ottenuto il servizio Microsoft”. Al momento, quindi, Sony si vede focalizzata ancora su un mercato che mette in primo piano le console e le uscite dei videogiochi in un modo definibile tradizionale, senza voler puntare su lanci al day one di grandi esclusive sul PS Plus, come fa Microsoft coi propri first party su Xbox Game Pass.

Nel frattempo, Sony continua ad essere nettamente più preoccupata verso l’affare Activision Blizzard, e non è stato poi così raro sentire dichiarazioni di Sony molto pungenti verso la compagnia rivale e prese di posizioni molto spigolose per far si che vengano messi i bastoni tra le ruote alla compagnia di Redmond.

