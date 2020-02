Xbox Games with Gold: annunciati i giochi gratis di marzo 2020

Quasi giunti alla fine di febbraio, siamo arrivati al momento in cui Microsoft ci mostra finalmente la nuova ondata di giochi che verranno aggiunti al servizio Xbox Games With Gold. L’utente Wario64, ha pubblicato recentemente sul proprio profilo Twitter quelli che saranno i giochi gratuiti per Xbox One e Xbox 360 disponibili per il mese di marzo 2020.

I videogiochi proposti per il mese di marzo 2020 sono i seguenti:

Batman The Enemy Within The Complete Season – Xbox One (1 – 31 marzo)

Shantae Half Genie Hero – Xbox One (16 marzo – 15 aprile)

Castlevania Lords of Shadow 2 – Xbox 360 (1 marzo – 15 marzo)

Sonic Generations – Xbox 360 (16 marzo – 31 marzo)

Batman The Enemy Within The Complete Season proporrà ai giocatori tutta la seconda stagione di Batman sviluppata da Telltale Games. All’interno dei cinque episodi l’uomo pipistrello dovrà fare i conti con un nuovo nemico che si è presentato al cospetto di Gotham City, L’Enigmista. Shantae Half Genie Hero invece, è il quarto titolo della serie platform Shantae e la prima avventura che presenta uno stile grafico in alta definizione.

Castlevania Lords of Shadow 2 è l’ultimo grande titolo della longeva saga di Castlevania. Questo action adventure mette il giocatore nei panni un Dracula indebolito, che dovrà affrontare un percorso che lo porterà a scontrarsi con Satana in persona. Sonic Generations invece è il titolo che mescola le diverse generazioni del porcospino blu supersonico di SEGA in un velocissimo platform 2.5D. Cosa ne pensate dei titoli gratuiti proposti nel servizio Xbox Games With Gold per il mese di marzo 2020?