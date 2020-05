PS Plus Maggio 2020: i giochi non piacciono, fan avvia una petizione per cambiarli

Come ogni fine mese, Sony Interactive Entertainment ha svelato ai giocatori i nuovi giochi gratis del PS Plus di Maggio 2020: si tratta di Farming Simulator 2019 e Cities Skylines. Sono due titoli di qualità, che saranno apprezzati da una specifica fetta di pubblico, ma che non hanno riscontrato il favore delle masse, a quanto pare. Un giocatore, infatti, ha aperto una petizione su Change.org, diretta al CEO e Presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. Nel momento della scrittura, è stata firmata da più di 17.700 sui 25.000 richiesti.

La motivazione fornita dal creatore è la seguente: i giocatori sono stati “fomentati” dai rumor, che volevano Dark Souls Remastered e Dying Light come giochi del PS Plus di Maggio 2020, ma Sony ha poi rivelato quelli veri e i “fedelissimi PlayStation sono rimasti interdetti e sbigottiti da quello che sembra un pesce d’aprile in ritardo“. Si continua poi con: “Per favore, unisciti a noi e fai la differenza. Fallo per l’NHS, fallo per tutti coloro che soffrono in quarantena. Fallo per i giocatori!”

Il falso rumor arrivato poco prima dell'annuncio ufficiale

All’apparenza pare più un elaborato scherzo che una seria speranza di un fan (o almeno speriamo). In ogni caso, è impossibile che questa petizione, anche se raggiungesse cifre più elevate, possa in qualche modo influenzare la scelta di Sony Interactive Entertainment riguardo i giochi selezionati, che sono probabilmente frutto di complessi e attenti accordi commerciali, definiti con largo anticipo.

Vi ricordiamo che i giochi del PS Plus di Maggio 2020 saranno disponibili al download a partire da domani, 5 maggio, fino al 1 giugno. Ovviamente questo significa che avete ancora poco tempo per reclamare i due giochi gratis di aprile 2020, ovvero Uncharted 4 La fine di un ladro e DiRT Rally 2.0. Diteci, voi cosa ne pensate? Siete rimasti delusi dalla proposta di questo mese, sopratutto dopo quanto rilasciato recentemente?