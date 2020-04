PS Plus maggio 2020: ecco i giochi gratis per PS4

Come ogni fine mese siamo giunti al momento dell’annuncio dei nuovi giochi gratis riscattabili per tutti gli abbonati al servizio PS Plus. I leak che sono usciti nelle scorse ore che suggerivano Dark Souls Remastered e Dying Light si sono rivelati errati, e al posto dei due titoli, i possessori di PlayStation 4 potranno mettere le mani su Farming Simulator 19 e Cities Skyline al costo dell’abbonamento al PlayStation Plus.

Farming Simulator 19 è la penultima iterazione del popolare videogioco di simulazione sviluppato da Giants Software GmbH. Nel corso degli anni la saga è riuscita a creare una propria community molto appassionata, e l’arrivo in forma gratuita per gli abbonati al servizio PS Plus darà sicuramente occasione di provare questo titolo anche ai neofiti del particolare genere.

Per quanto riguarda il secondo titolo di maggio 2020, si tratta di Cities Skyline, il gestionale sviluppato da Colossal Order, che ha ottenuto un grandissimo successo tra gli appassionati del genere. Cities Skyline è uno dei gestionali di città moderni più completi che si possano trovare sul mercato, un gioco che sarà di sicuro tenere incollati i giocatori per inifinite ore di longevità.

Entrambi i titoli saranno riscattabili a partire dal prossimo 5 maggio e i giocatori avranno la possibiolità di ottenerli fino a primo giungo. Sony ha annunciato i nuovi titoli gratis per gli abbonati a PS Plus, cosa ne pensate della scelta proposta per quanto riguarda il mese di maggio 2020? Riscatterete uno dei due titoli? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.