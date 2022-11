Ci siamo, è finalmente giunto il momento di scoprire quali saranno i prossimi tre giochi ad arrivare nel servizio in abbonamento PS Plus Essential. Anche se il servizio PlayStation si è pesantemente evoluto nel corso degli ultimi mesi, i tre giochi mensili proposti agli abbonati rimangono ancora una costante. Proprio qualche istante fa Sony ha svelato l’identità di questi tre titoli che saranno disponibili all’interno del servizio in abbonamento a partire dal mese di dicembre.

Il primo dei tre titoli è una vera e propria primizia e si tratta di Mass Effect Legendary Edition; ovvero la versione più recente e migliorata su molteplici aspetti del primo iconico titolo di Bioware. Grazie a questa edizione chiunque potrà godere di un’avventura spaziale senza precedenti. Si tratta di un’occasione da non perdere, soprattutto per tutti coloro che non si sono ancora mai avvicinati al fortunato franchise sci-fi di Bioware.

Anche il secondo titolo di Dicembre è alquanto interessante. Si tratta di Biomutant, la prima opera dello studio Experiment 101 e che, fin dal suo primo annuncio, riuscì ad intrigare e non poco molteplici videogiocatori. Parliamo di un action molto particolare sia per ambientazione che per personaggi, con questi ultimi che sono delle vere e proprie creature antropomorfe che mischia insieme diverse razze e design particolari.

Il terzo ed ultimo titolo che sarà tra i PS Plus Essential (vi potete abbonare anche su Amazon) di dicembre è Divine Knockout DKO, un’esperienza più particolare che mischia il combattimento tra divinità in terza persona, una struttura molto caciarona da gioco multiplayer e un lato artistico molto colorato e dai tratti accattivanti. È tutto, questi sono i tre titoli che verranno resi disponibili a partire da martedì 6 dicembre all’interno del PS Plus nella tier Essential.

