PS Plus: trapelati i giochi gratis di luglio 2021?

Ci siamo quasi, questo settimana dovremmo assistere finalmente all’annuncio dei nuovi giochi gratis in arrivo su PS Plus. Il servizio in abbonamento made in Sony ci ha abituato ormai da diversi mesi al rilascio di ben tre giochi al mese, suddivisi sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Come accade di consueto, in questi giorni di attesa appaiono in rete i rumor riguardanti i prossimi giochi gratuiti in arrivo sul Plus, e anche questo mese gli indizi non si sono fatti attendere.

Stando al leak emerso nelle scorse ore, il primo dei titoli in arrivo su PS Plus sarà A Plague Tale Innocente, riscattabile solo per i possessori di PS5. La presenza del gioco targato Asobo Studio all’interno del Plus è stata ventilata ormai da diverse settimane, quando, dopo aver assistito all’annuncio del sequel A Plague Tale Requiem durante l’E3, il rumor è impazzato in rete. Parliamo di un titolo prettamente narrativo molto interessante, che porta i giocatori a vivere una storia parecchio toccante ambientata in una Francia medievale con alcune leggere influenze fantasy.

Stando al rumor, gli altri due titoli che raggiungeranno il servizio PS Plus nel mese di luglio 2021 saranno WRC 9 e Uncharted L’Eredità Perduta. Entrambi i titoli saranno riscattabili sia su PS5 che su PS4, con il primo che è il videogioco ufficiale del campionato mondiale di rally, e il secondo che è l’ultimo capitolo spin-off della saga di Uncharted che, però, vede come coppia protagonista Chloe e Nadine.

Ora che il rumor sembra averci svelato i possibili titoli in arrivo sul PS Plus a luglio 2021, non ci resta che attendere l’ufficialità, con l’annuncio di Sony che dovrebbe avvenire proprio questa settimana: più precisamente questo mercoledì 30 giugno intorno alle ore 17:30.