PS Plus: un famoso gioco stealth tra i titoli di settembre?

In attesa dell’annuncio di Sony relativo ai nuovi giochi gratis disponibili per PS4 e PS5 nel programma in abbonamento del PS Plus, un probabile leak avrebbe svelato la line-up dei titoli in arrivo. Secondo le voci, sarebbero 3 i videogiochi in arrivo il prossimo mese, tra cui Hitman 2.

In genere Sony annuncia i giochi gratis del PS Plus ogni ultimo mercoledì del mese, come accaduto per quelli di agosto, ma stavolta ancora non è arrivata alcuna notizia ufficiale. Internet già aveva preso una cantonata con un leak secondo il quale ci sarebbe stato l’arrivo di The Medium con Haven e Tony Hawk Pro Skater 1+2, informazione presto smentita dagli sviluppatori di Bloober Team. Per questo motivo vi consigliamo di prendere questa voce di corridoio con le pinze.

Il rumor arriva da Dealabs, una fonte che è sempre stata considerata molto affidabile dato che si tratta di una community che ha quasi sempre rivelato informazioni più che attendibili. Secondo Dealabs, i giochi del PS Plus di settembre 2021 sono Overcooked! All You Can Eat (PS5), Hitman 2 (PS4) e Predator Hunting Grounds (PS4). Sempre secondo la community, l’annuncio dovrebbe arrivare il 1 settembre 2021.

Overcooked è un celebre party game indie di Team17 incentrato sul multiplayer cooperativo: i giocatori devono collaborare tra loro per portare a termine le ricette che i clienti di ristoranti ordinano, il tutto con disposizioni da puzzle delle cucine in ambienti bizzarri. Hitman è un famoso gioco stealth dove la libertà d’azione del giocatore è messa al centro dell’esperienza di gioco: travestendosi, nascondendosi e colpendo gli obiettivi con i più disparati gadget, il giocatore può mettere a segno una serie di missioni all’interno di piccole mappe densamente interattive. Predator Hunting Grounds, infine, è uno shooter multiplayer asimmetrico pubblicato da Sony stessa per PS4 e PC facente parte del franchise di Predator, con Arnold Schwarzenegger nel ruolo di Alan “Dutch” Schafer: un giocatore controlla il Predator a caccia di umani, mentre gli altri quattro giocano in squadra come soldati umani con l’incarico di eliminare un narcotrafficante nella giungla.