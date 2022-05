Nonostante sia passati oltre vent’anni dall’uscita di PS2, ci sono ancora tanti dettagli e curiosità che emergono. Giusto di recente, alcuni ricercatori della community The Cutting Room Floor sono riusciti a svelare un piccolo easter egg in merito al boot della console, uno dei pù famosi in assoluto.

Andiamo con ordine: se avete avuto la fortuna di possedere una PS2, vi ricorderete sicuramente la schermata del boot e delle iconiche torri. Stando a quanto scoperto da The Cutting Floor, quelle torri sono semplicemente il numero di giochi che si ha avuto la possibilità di giocare. I dati vengono letti dalla Memory Card ed è questo semplice trucco che consente di caricare un numero di torri differenti. Chiaramente c’è un limite al numero di oggetti che possono essere visualizzati nella schermata di boot ed è per questo motivo che una volta raggiunto il sistema eliminerà quelle che fanno riferimento ai titoli meno giocatori. Il tutto non è poi legato ai salvataggi della Memory Card: anche se eliminati, il sistema avrà comunque registrato quei giochi. Per ripulire lo schermo dalle torri è necessario togliere completamente la Memory Card oppure inserirne una nuova completamente pulita.

Già in passato altri ricercatori avevano provato a fare chiarezza sulla schermata di boot di PS2. Una delle teorie più accreditate era relativa al numero di file salvati sulla Memory Card, come ipotizzato da Did You Know Gaming. Dopo questo lungo lavoro di The Cutting Floor ora sappiamo che non era del tutto corretto. Certo, si basa ancora tutto sulle schede che consentivano il salvataggio dei giochi, ma la verità era decisamente più complessa.

PS2 compirà a breve 22 anni. La console Sony è riconosciuta globalmente come una delle piattaforme di maggior successo di sempre. Sulla console sono nate grandi saghe che ancora oggi sopravvivono, come Ratchet & Clank, God of War, Kingdom Hearts e molte altre. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.