PS4: il nuovo aggiornamento crea problemi, alcuni gravi

Quest’oggi è stata giornata di aggiornamenti per le console della famiglia PlayStation. Dopo il ricco update di PS5, anche gli utenti PS4 hanno potuto godere di una nuova serie di aggiunte grazie al firmware 9.00.

L’arrivo del nuovo aggiornamento per PS4 non stato accolto molto bene dagli utenti, soprattutto perchè il nuovo firmware sta causando una serie di problematiche ad alcuni giocatori.

C’è chi ha segnalato di non riuscire più a collegare il controller alla sua PS4, chi invece si è ritrovato a visualizzare una serie di schermate di errore mai viste in precedenza.

Sfortunatamente c’è anche a chi è andata peggio, come un ragazzo che ha segnalato in rete che l’aggiornamento recente non gli ha permesso di usare la console, togliendogli la possibilità di spostarsi tra i menù. Non tutti stanno rilevando problematiche, ma Sony al momento non ha ancora dichiarato di essere al lavoro su possibili correzioni a questi problemi.