Le ultime generazioni di console hanno reso particolarmente complicata l’emulazione su PC. Ora però, uno degli emulatori PS4 più conosciuti è in grado di far girare diversi giochi commerciali. Stiamo parlando del fpPS4, ma chiaramente i risultati sono ancora ben lontani dall’essere perfetti. Già, perché una delle sfide più importanti da parte dei modder è proprio quello di far girare la maggior parte dei titoli in maniera soddisfacente, cosa che ancora oggi non avviene.

Lo stadio dell’emulatore è ancora un early access. Lo stesso fpPS4 poteva in passato far girare due giochi commerciali, ma ora sn molti di più. Al momento il team al lavoro ha provato Undertale, Spelunky e Cursed Castilla, oltre che We Are Doomed e Sonic Mania. nonostante i grandi passi avanti, al momento, la qualità dell’emulazione lascia ancora a desiderare.

Come è possibile vedere dal video poco più in basso, al di là di alcuni risultati incoraggianti, non ci siamo ancora. L’emulazione su PS4 procede infatti a rilento e pare impossibile far girare giochi come Horizon Zero Dawn o Days Gone. Nonostante ciò, i grandi passi avanti compiuti dal team di sviluppo sono sicuramente degni di nota. Più che utilizzare il software per provare i giochi, qui ci troviamo davanti a un vero e proprio esercizio di stile. Se siete curiosi di scoprire le performance dei giochi in questa nuova versione, vi invitiamo a visionare il video test dell’ultimo update, disponibile subito qui in basso.

Nel corso dei prossimi anni potrebbero esserci ulteriori miglioramenti. Chiaramente non aspettiamoci grandi risultati, ma è molto probabile che tra un lungo periodo di tempo si arriveranno a ottenere prestazioni magari più simili a quelle degli emulatori PS3, che già oggi osno in grado di fare girare titoli anche più pesanti di giochi in 2D. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.