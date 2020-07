PS5: 120 milioni in 5 anni, Sony si aspetta un gran successo

Le console PlayStation, come ben sappiamo, hanno sempre venduto bene. L’arrivo di PS5 a fine 2020, quindi, viene visto da molti come l’inizio di un nuovo successo: quali sono, però, le esatte proporzioni del futuro della console Sony? Secondo un nuovo report di DigiTimes, PlayStation 5 sarà in grado di spedire (diverso da “vendere”) 120 milioni di console entro 5 anni dal suo rilascio.

La fonte di questo report è anonima, ma sappiamo che proviene dalla filiera produttiva a Taiwan. Secondo quanto dichiarato, ci si aspetta che il ciclo vitale delle console diventi più breve, abbassandosi a 5 anni, rispetto ai 6-7 di PS4 e Xbox One. Durante tale periodo, però, PS5 dovrebbe essere comunque in grado di raggiungere cifre notevoli. Entro il settimo anno, infatti, ci si aspetta una cifra compresa tra i 120 e i 170 milioni di console spedite. Per darvi un metro di paragone, le proiezioni prevedono che Xbox Series X raggiunga circa la metà.

Un minimo di 120 milioni di console non è impressionante solo in qualità di valore assoluto, ma anche in qualità di valore relativo. PS4, l’attuale console di Sony Interactive Entertainment, ha superato i 110 milioni a marzo 2020, sei anni e 5 mesi dopo il rilascio. Questo significa che PS5 è destinata, secondo le stime, a vendere più di PS4.

Vecchi report affermano che Sony sta spingendo molto sulla produzione di console, puntando a realizzare e spedire 10 milioni di PS5 entro la fine di dicembre 2020. La console arriverà quest’anno, probabilmente fra ottobre e novembre. Attualmente non abbiamo informazioni sulla data di uscita precisa e, sopratutto, non sappiamo quale possa essere il prezzo: le stime degli esperti puntano su una cifra compresa tra i 500 e i 600 dollari/euro.

Un recente rumor vuole che Sony abbia in programma un nuovo evento dedicato a PS5 a inizio agosto: possibile che sia giunto il momento di scoprire i dettagli su prezzo e data di uscita?