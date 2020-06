PS5: prima immagine del gioco di Batman, annuncio stasera?

Sono mesi, se non addirittura anni che si parla di un nuovo gioco di Batman che possa prendere in eredità tutto ciò che è stato fatto di buono con la trilogia di Arkham sviluppata da Rocksteady. Tra i molteplici rumor, ci sono sempre state due costanti che si sono ripetute nell’arco dei mesi fino ad arrivare ad oggi. La prima è che questo fantomatico nuovo gioco su Batman è in sviluppo presso Warner Bros Montréal, la seconda invece suggerisce che durante la storia incontreremo la Corte dei Gufi. Ora, un nuovo leak sembra confermare che il nuovo gioco su Batman verrà presentato stasera durante l’evento di PS5.

Questa volta il leak è stato scovato e pubblicato prontamente da un utente di Reddit, il quale si è limitato a far girare quello che sembra essere uno screenshot scattato con un telefonino sul presunto trailer di annuncio del nuovo gioco di Batman. Le cosa curiose sono molteplici: in primis sotto al logo dell’uomo pipistrello possiamo leggere la dicitura “Capture the Knight”, slogan già apparso diverse volte sui social di Warner Brso Montréal.

Altri due indizi che sembrano dare veridicità all’immagine sono i loghi delle console PS4 e PS5 che ci fanno capire che, se il tutto verrà confermato ufficialmente, il titolo sarà rilasciato sia sulla generazione attuale di console che su next gen, con l’annuncio che potrebbe essere atteso proprio durante l’evento dedicato ai giochi di PS5 che verrà trasemsso stasera.

Non cir esta quindi che aspettare ancora qualche ora per scoprire se il nuovo gioco di Batman sarà realtà o meno. Vi ricordiamo che l’evento Future of Gaming inizierà alle ore 22:00, orario italiano, e potete seguirlo insieme a noi sul canale YouTube di Tom’s Hardware. Credete che questa sera ci sarà davvero l’annuncio di un nuovo titolo dedicato all’uomo pipistrello?