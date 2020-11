PS5: console a prezzi folli, ebay risponde agli inserzionisti

Sembrerebbe non esserci pace con PS5, negli scorsi giorni vi abbiamo parlato di prezzi folli su famosi di rivendite, in primis eBay. Stando a diverse foto apparse sul web, alcuni utenti rivenderebbero le console a dei costi assurdi e c’è chi è riuscito a comprarne addirittura una addirittura per 15 mila dollari. Non sta a noi ovviamente giudicare, ognuno spende il proprio denaro come meglio crede però, in questo periodo decisamente grigio, approfittarsene non è mai un bene.

Sony e Microsoft hanno rallentato la produzione delle proprie console a causa della pandemia da COVID che ha colpito il mondo intero. Questo ha portato ad avere una domanda altissima a discapito dell’offerta delle due aziende. Abbiamo potuto notare in questi mesi come gli stock di unità siano terminate in tempi record e molti sono rimasti a secco. Alcuni utenti hanno attuato diversi metodi pur di arrivare a compare una PS5 per se stessi o per il proprio figlio. C’è da dire che questo risulta essere pane per gli approfittatori che vendono la console di casa Sony a prezzi folli su eBay.

In queste ore eBay ha voluto dire la sua a riguardo, attaccando in modo smisurato questi furbetti. “Stiamo rimuovendo tutti gli annunci riguardante PS5 dal nostro marketplace e stiamo cominciando a prendere provvedimenti seri contro questi rivenditori. Invitiamo agli utenti di prestare la massima attenzione, specialmente quando si tratta di prezzi elevati. Gli acquirenti che ricevono un articolo non conforme alla descrizione hanno diritto ad un rimborso tramite la nostra garanzia di rimborso, a condizione che abbiano completato la transizione sulla nostra piattaforma.”

È positivo che Ebay abbia chiarito la situazione e che abbia trovato una soluzione a tutto questo. C’è da dire che nonostante tutto i truffatori ci saranno sempre ed è per questo che anche noi invitiamo tutti voi a stare decisamente attenti.