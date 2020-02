PS5: ecco quanto è costata l’acquisizione di Insomniac Games, autori di Marvel’s Spider-Man

In preparazione di PS5, Sony sta iniziando a “scaldare i motori”. Una delle prime mosse della società giapponese è stata l’acquisizione di Insomniac Games, studio di sviluppo da tempo associato a PlayStation ma sempre rimasto indipendente. Parliamo degli autori di Spyro, Resistance, Ratchet & Clank, Sunset Overdrive (esclusiva Microsoft) e, sopratutto, Marvel’s Spider-Man, uno dei più grandi successi di questa generazione videoludica.

Quanto è costata l’acquisizione di uno studio così talentuoso e apprezzato? Meno di quello che si potrebbe pensare. Secondo quanto rivelato da un report della Securities and Exchange Commission (SEC), ovvero l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori, Sony ha pagato 229 milioni di dollari (ovvero 24.895.000.000 di Yen), di cui la maggior parte in contate.

Sony Interactive Entertainment paid $229 million, mainly in cash, for Insomniac Games in November 2019. According to recent SEC filing –https://t.co/I3zKLKHydU pic.twitter.com/ebJTX716pe — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 10, 2020

Per darvi alcuni punti di riferimento, Star Citizen ha raccolto più di 200 milioni di dollari secondo i dati più recenti. Microsoft, invece, ha pagato Mojang (autori di Minecraft) 2.5 miliardi di dollari: questo esempio ovviamente è un po’ al limite, visto che Minecraft è un’opera dal successo stellare, ma in ogni caso permette di capire quali sono le cifre che le grandi società sono in grado di mettere in campo per l’acquisizione di nuovi team. 229 milioni di dollari non è una cifra enorme, anche se a un primo sguardo potrebbe sembrare.

In ogni caso, ciò che interessa ai giocatori è quanto Insomniac Games realizzerà per PS5. Per ora non sono stati fatti annunci ufficiali ma, considerando il successo di Marvel’s Spider-Man, è altamente probabile che l’Arrampica-muri torni con una seconda avventura in grande stile per PS5. Per ora possiamo solo attendere e sperare che Sony sveli presto nuove informazioni sui giochi e, sopratutto, sulla console.