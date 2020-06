PS5 è un capolavoro: permette di creare giochi mai visti

La nuova generazione di console è sempre più vicina. A fine 2020 PS5 e Xbox Series X arriveranno sul mercato. Già ora conosciamo molti dettagli delle due macchine da gioco, ma la risposta definitiva sulla loro qualità potremo averla solo dopo il loro rilascio. Le sole persone che ne possono parlare sono quegli sviluppatori hanno già avuto modo di mettervi mano. Un esempio è Nick Penwarden, VP of engineering presso Epic Games. Secondo l’ingegnere, PS5 è un “capolavoro in termini di design di sistema”.

Nick Penwarden è una delle persone che hanno lavorato alla demo tecnica dell’Unreal Engine 5, riprodotta tramite PS5. Parliamo di Lumen in the Land of Nanite, che tanto ha stupito giocatori ed esperti del settore. Tramite il Official PlayStation Magazine, Penwarden ha descritto PlayStation 5 come una console “rivoluzionaria”.

“Non solo sta facendo fare un salto in avanti alle console dal punto di vista di performance grafiche e computazionali, ma è anche rivoluzionaria in termini di archiviazione e compressione dei dati, dando accesso a nuovi tipi di giochi ed esperienza che faranno divertire i giocatori.” Queste le parole di Nick Penwarden.

Anche Kim Libreri, CTO di Epic, ha parlato a OPM spiegando che “la grafica next-gen e la potenza di calcolo non solo renderanno i giochi più immersivi, ma permetteranno la creazione di idee di gameplay completamente nuove che possano sfruttare gli ambienti completamente dinamici, l’illuminazione, una fisica migliore, una IA più intelligente ed esperienze multigiocatore più ricche.”

Basandoci su questa parole, PS5 è una console rivoluzionaria e permetterà di creare giochi mai visti prima. La nostra speranza ovviamente è di vedere in azione qualche videogame per next-gen il prima possibile. Molti giochi cross-gen probabilmente non avranno modo di sfruttare appieno le potenzialità di PlayStation 5 (e di Xbox Series X) ma già nel 2021 ci aspettiamo grandi sorprese.