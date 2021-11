PS5, da bagarino a ladro: arrestato in Giappone

In Giappone è stato arrestato un bagarino che ha tentato di rivendere PS5 e Nintendo Switch. Di per sé la pratica del reselling non è ovviamente un reato, ma ciò che ha commesso l’uomo è in reatà un atto criminale, poiché ha tentato di rivendere le console di Sony e Nintendo senza acquistarle prima, praticamente rubandole da un camion.

Andiamo con ordine: il soggetto è un uomo di 50 anni arrestato a Tokyo, che ha cercato di rivendere PS5 e Nintendo Switch che non aveva mai acquistato. L’uomo ha ricevuto da un suo conoscente, che di professione fa l’autista, un camion carico delle console. Oltre alle due piattaforme, il camion era pieno di giochi e il totale fatto realizzato dall’uomo è di circa 3 milioni di Yen, a fronte di circa 5,8 milioni di Yen di valore effettivo della merce.

Ci sono ancora alcuni punti oscuri in questa vicenda: la relazione tra l’uomo che è stato arrestato e colui che ha fornito il camion deve essere ancora chiarita e l’indagine è ancora in corso. Secondo i media giapponesi, però, il ladro avrebbe dovuto consegnare tutto il materiale in alcuni negozi di Akihabara, un popolare quartiere di Tokyo dedicato a videogiochi e cultura pop. Catturato dalle autorità, il soggetto non ha ovviamente negato ed ha confessato.

I motivi che hanno spinto l’uomo a rubare e rivendere PS5, Nintendo Switch e giochi? Semplice: problemi di soldi. “Ho fatto tutto questo perché non ho soldi”, ha spiegato. Stando però quanto ha dichiarato alla polizia, il suo guadagno si sarebbe azzerato perché ha investito tutti i soldi ricevuti dalla vendita in scommesse, più precisamente sulle corse dei cavalli. Difficile recuperare la merce rubata, poiché è stata venduta senza tracciamento di denaro, quindi con molta probabilità diversi giocatori che aspettavano le loro console dovranno attendere la prossima ondata.